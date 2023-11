Milatović: Nije dobro imati vladu sa pet potpredsjendika

Podgorica, (MINA) – Proces formiranja Vlade pokazao je da je crnogorsko društvo političko, kazao je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i ocijenio da nije dobro imati Vladu sa pet potpredsjednika.

Milatović je ocijenio ni premijeru Milojku Spajiću nije bilo lako i da su zahtjevi mnogih političkih subjekata bili preveliki.

„Mislim da je i on to mogao mudrije da ispregovara. U svakom slučaju, nije dobro imati vladu sa pet potpredsjedničkih mjesta“, rekao je Milatović na televiziji Adrija.

Govoreći o vanjskoj politici, Milatović je kazao da je pozicija Crne Gore njegovim izborom za predsjednika države ojačana.

“Sa velikom željom da unaprijedim imidž Crne Gore, koji je bio uzdrman zbog afera, zbog sporosti u reformama, radim na unapređenju naše pozicije, ubrzanju našeg evropskog puta, dobrosusjedskih odnosa”, rekao je Milatović.

On je ocijenio da izvještaj o napretku dobro oslikava stanje.

“Ali često izostaju velike stvari koje je Crna Gora uradila u prethodnom periodu”, naveo je Milatović.

Kako je dodao, u Crnoj Gori je urađeno mnogo u domenu političkih promjena.

“Mi nikada u istoriji nismo na izborima promijenili vlast do 2020. godine. U međuvremenu, već imamo treću vladu, demokratski smo sazreli”, ukazao je Milatović.

Crnogorsko pravosuđe je, kako je istakao, bilo politički zarobljeno.

“Čitali smo svi dokazni materijal i SKY aplikacije, bilo je rukovođeno ljudima koji su morali da se u ime građana bore protiv mafije, a koji su suštinski bili dio te mafije. Mi smo, barem djelimično, te ljude “očistili” iz našeg pravosuđa”, naglasio je Milatović.

Kako je kazao, pravosuđe ne reformišu zbog Evrope, nego zbog građana.

Milatović je, komentarišući politička zapošljavanja, rekao da pretpostavlja da je “jedini čovjek u državi koji u svom timu nema nijednog člana koji trenutno ima partijsku knjižicu”.

“Birao sam savjetnike tako da budu pametniji od mene u oblastima u kojima me savjetuju. Svi su birani u odnosu na svoje profesionalne angažmane, reference i ja sam ponosan na to, što nije slučaj kod mnogih drugih političkih funkcionera”, naveo je Milatović.

On je kazao da će, kada je riječ o broju zaposlenih u javnoj upravi, u jednom trenutku neko morati da napravi rez.

“Sistem će postati neodrživ, ako već nije”, ocijenio je Milatović.

On je rekao da je ušao u politiku kako bi državu uveo u Evropsku uniju.

“Mislim da ću u tome uspjeti. Naravno, ja to ne mogu sam da uradim, potrebna mi je pomoć i mislim da ću je imati i od Skupštine i od Vlade”, rekao je Milatović i dodao da je ulazak u Uniju do 2028. godine ambiciozan i realan cilj.

Kako je kazao, nada se i da će nova vlada pomoći da se u potpunosti normalizuju odnosi sa Srbijom.

“Zato što je to normalno, prirodno i građani to od nas očekuju”, naglasio je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS