CUE Podgorica dobitnik priznanja Travelers’ Choice 2024.

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Hotel CUE Podgorica dobio je nagradu TripAdvisor-a, Travelers’ Choice 2024.

Iz hotela CUE je saopšteno da se odabir najboljih hotela temelji na kontinuiranim, odličnim recenzijama globalne zajednice putnika, čime se najbolje ocijenjeni svrstavaju u sami vrh najboljih objekata na TripAdvisoru.

PR i marketing menadžerka hotela CUE Podgorica, Jelena Gardović, kazala je da ih to prestižno priznanje stavlja među top deset odsto hotela širom svijeta, zahvaljujući konzistentno visokim ocjenama njihovih gostiju.

“Ponosni smo što smo prepoznati kao jedan od najboljih hotela na globalnom nivou, pa se radujemo nastavku putovanja, ka još većim dostignućima. Priznanje je, naravno, rezultat posvećenosti našeg cjelokupnog tima, koji čini da smo godinama na online kanalima najbolji hotel u Glavnom gradu. Zato im se zahvaljujemo, ali i gostima, čije povjerenje i zadovoljstvo nas motivišu da svakodnevno težimo izvrsnosti”, rekla je Gardović.

Hotel CUE Podgorica navedeno prinzanje je dobio i 2022, kao i 2020. godine, dok je 2019. i 2018. godine ta najveća svjetska platforma za putovanja, hotelu dodijelila sertifikate izvrsnosti.

“CUE Podgorica je moderan, šik i minimalistički opremljen hotel, smješten u The Capital Plaza centru, u jednoj od najatraktivnijih zona za poslovanje i stanovanje. Hotel važi za najinspirativnije mjesto zaboravak u Podgorici, jer nudi jedinstvenu kombinaciju poslovne i tople, porodične atmosfere”, navodi se u saopštenju.

Hotel, pored udobnih soba i luksuznih apartmana, restorana, spa centra i teretane, nudi više multifunkcionalnih, savremeno opremljenih sala, galerijski prostor, kao i jedinstvenu terasu na krovu hotela, koja pruža sjajan pogled na Podgoricu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS