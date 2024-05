Sjutra revanš utakmice polufinala Kupa Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Revanš utakmice polufinala fudbalskog Kupa Crne Gore biće odigrane sjutra.

Duel Rudara i Budućnosti u Pljevljima zakazan je za 16 sati.

Budućnost je prvi duel pred svojim navijačima dobila 4:1.

Sat kasnije u Beranama sastaće se Jezero i Dečić.

U prvom meču, u podgoričkom naselju Stari aerodrom, nije bilo golova.

Finalni meč na programu je 30. maja u Podgorici.

