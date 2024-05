Krapović: Tvrdnje da Crna Gora nije kredibilna NATO članica netačne

Podgorica, (MINA) – Tvrdnje da Crna Gora nije kredibilna članica NATO-a i da se sa njom ne dijele obavještajni podaci nijesu tačne, poručio je ministar odbrane Dragan Krapović.

On je to kazao na sjednici Skupštine, na kojoj su poslanici raspravljali o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore (VCG) u Misiju Ujedinjenih nacija (UN) na Kipru i učešću u NATO pomorskoj operaciji Sea Guardian.

Krapović je istakao da Vlada i parlamentarna većina imaju veoma jasan politički sporazum u kojem su pocrtani svi spoljnopolitički i bezbjednosni prioriteti.

„I Vlada i većina do danas poštuju taj sporazum i po svim tim tačkama djeluju. Pa i današnji dan je potvrda poštovanja tog sporazuma“, rekao je Krapović.

On je, govoreći navodima o padu podrške članstvu u NATO-u, kazao da se u istom istraživanju 77 odsto građana Crne Gore osjeća bezbjednim.

„Po tom podatku, mi smo u top tri države unutar NATO-a. Najveći broj građana se osjeća bezbjednim, što znači da Vlada i većina rade nešto dobro“, dodao je Krapović.

Kako je rekao, najnovije istraživanje koje su radili sa Ambasadom Ujedinjenog Kraljevstva, pokazuje da je stepen podrške članstvu Crne Gore u NATO-u 52,5 odsto.

„Postoji jedan manji pad, što ništa nije eksluzivno vezano za Crnu Goru, već za globalne, bezbjednosne okolnosti i izazove sa kojima se suočava većina slobodnog svijeta“, rekao je Krapović.

On je istakao da nije tačno da Crna Gora nije kredibilna članica NATO-a i da se sa njom ne dijele obavještajni podaci.

„Tome svjedoči nedavna posjeta pomoćnika generalnog sekretara za obavještajne poslove Skota Breja“, dodao je Krapović.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Janović kazao je da danas u vladajućoj većini ne postoji partija koja je 2017. godine glasala za ulazak Crne Gore u NATO, a danas podržava članstvo u Alijansi.

„Pozdravljam tu evoluciju koja se dogodila u posljednjim godinama“, rekao je Janović.

On je istakao da je važno obratiti pažnju na pad rejtinga podrške članstvu u NATO-u, prema istraživanju Alijanse.

„U vlasti imamo partije koje su suštinski protiv članstva Crne Gore u NATO i govore da bi trebalo razmotriti ideju da Crna Gora izađe. Treba da budemo zabrinuti za spoljnopolitički kurs države“, rekao je Janović.

Poslanik DPS-a Andrija Nikolić kazao je da o upućivanju vojnika u NATO misiju treba da glasaju oni koji se u stranačkom programu zalažu za iščlanjenje Crne Gore iz Alijanse.

„I nije to samo jedna od deformacija našeg političkog sistema. Brojne su deformacije. Aktuelna Vlada je nastala na političkim kompromisima koji su neodrživi i ova parlamentarna većina nije konačno rješenje za željene civilizacijske standarde društva“, rekao je Nikolić.

On je istakao da je VCG dio najuspješnijeg saveza u istoriji čovječanstva.

„To možda ne zvuči dovoljno atraktivno i značajno za jedan broj ljudi u Crnoj Gori, ali to je ono što čuva glavu državi“, rekao je Nikolić.

On je kazao da mu je drago ako se dogodila „evolucija“ u radu bivšeg DF-a.

„Ali nijesam siguran da to odgovara istini, jer je nedavno (Andrija) Mandić govorio o tome da su ciljevi ostali isti, ali da su putevi koji treba da vas dovedu do tog cilja promijenjeni“, rekao je Nikolić.

Kako je naveo, u Vladi Crne Gore nema nijednog političkog subjekta koji je učestvovao u obnovi crnogorske nezavisnosti i koji je odlučivao o tome da Crna Gora postane članica NATO-a.

„Kud ćete pouzdaniji dokaz o tome koliko je konfuzna vanjska politika Crne Gore“, dodao je Nikolić.

Poslanik Nove srpske demokrate (NSD) Slaven Radunović je, odgovarajući Nikoliću, rekao da je zadovoljan što je DPS došao na pozicije NSD-a.

„Mi smo pozicija koja se uvijek zalagala za višepartijski sistem, za privatnu svojinu, za slobodu medija. To su takozvane zapadne vrijednosti. A vi ste ispilili iz partije koja se zalagala za jednopartisjki sistem, za društvenu svojinu ili državnu, a o medijima da ne pričamo“, naveo je Radunović.

On je kazao da je DPS za NATO bio da bi se „dodvorili“ zapadu.

„Kako bi omogućio (Milu) Đukanoviću i njegovoj porodici i prijateljima da nastavi da vlada onako kako je htio“, rekao je Radunović.

Kako je kazao, DPS-u je bliži sistem vladanja na bliskom ili dalekom istoku.

„Vi (DPS) ste prva partija koja je sa Jedinstvenom Rusijom potpisala ugovor o saradnji“, rekao je Radunović.

On je istakao da u NSD-u smatraju da je za Crnu Goru najbolji neutralni status.

„I danas mislim da bi bilo najbolje da je Crna Gora neutralna, jer se ne nalazi u nekoj zoni gdje joj prijeti opasnost, a u ekonomskom smislu kao neutralna zemlja bi imala ozbiljnih efekata“, kazao je Radunović.

Poslanica PES-a Jelena Nedović rekla je da je NATO prvo bio vojna, pa onda vojno-politička organizacija.

„Moramo da shvatimo da su neki građani i politički subjekti u Crnoj Gori NATO posmatrali kroz vojnu intervenciju 1999. godine“, navela je Nedović.

Ona je kazala da je prirodno da postoje ljudi koji preispituju da li je nešto u redu i kakve benefite može da donese Crnoj Gori.

„Ja sam 2011. godine, između ostalog, bila na čelu NATO karavana koji je služio za promociju NATO vrijednosti u Crnoj Gori“, dodala je Nedović.

Kako je kazala, nakon NATO intervencije građani nijesu znali šta je Alijansa.

„Bilo je potrebno da se objasni da je to postala politička organizacija i da država od toga može samo da ima benefite”, rekla je Nedović.

Zato je, kako je navela, bilo potpuno bilo razmljivo i prihvatljivo da politički subjekt koji sad čini većinu razmišlja tako kako je razmišljao.

Nedović je istakla da je Vladi, svim poslanicima i građanima u Crnoj Gori isključivo stalo do mira.

„Ostaćemo na evropskom i evroatlantskom putu“, poručila je Nedović.

Nikolić je odgovorio da ne zna u šta PES politički vjeruje i za šta se zalaže.

On je ocijenio da je PES najkonfuznija politička partija koja se pojavila na političkoj sceni.

„Imate ozbiljan problem da artikulišete vašu političku ideju. Dobili ste podršku zahvaljujući obećanjima i onda ste stavili veto na tu temu zabranivši poslanicima i javnosti da se informiše o ciljevima i načinima za sprovođenje programa Evropa sad 2“, rekao je Nikolić.

On je kazao da PES ne zna šta im je odnos prema genocidu u Srebrenici.

„Ne znate šta vam je civilizacijski odnos prema tome, pozivate se na to što ne piše u Rezoluciji UN-a. A zašto, da biste ostvarili neki politički poen“, naveo je Nikolić.

