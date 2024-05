Lokalni ogranci stranih banaka katalizatori razvoja održivih finansija

Luksemburg, (MINA-BUSINESS) – Katalizatori razvoja održivih finansija u regionu mogli bi biti lokalni ogranci stranih banaka, koji bi prenijeli najbolje prakse, vodeći računa da svoje okvire za upravljanje rizicima iz centrala primenjuju na filijale, pokazalo je istraživanje Evropske investicione banke (EIB).

U istraživanju, pod nazivom Ozelenjavanje finansijskog sektora: Iz ugla centralne, istočne i jugoistočne Evrope (CIJIE), navedeno je da nedovoljna dostupnost podataka o praksama u oblastima životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja (ESG) smanjuje sposobnost banaka da efikasno upravljaju klimatskim rizicima i obavljaju adekvatan nadzor.

„Dok su se velike korporacije u EU uspješno prilagodile strogim obavezama u pogledu ispunjavaja i izvještavanja o primjeni ESG standarda, mikro, malim i srednjim preduzećima u regionu CIJIE često nedostaju neophodne informacije i svijest da bi razumjeli klimatske i finansijske rizike sa kojima se suočavaju“, rekli su iz EIB-a.

Potpredsjednik EIB, Ambroaz Fajol, izvještaj naglašava kritičnu ulogu finansijskog sektora u podsticanju tranzicije u pravcu održivije privrede i postizanja ciljeva EU u pogledu zelene tranzicije.

„Koordinisani napori u pravcu iskorišćavanja potencijala održivog finansiranja u regionima CIJIE od ključnog su značaja za pokretanje održivog razvoja. Kao klimatska banka EU, EIB je u potpunosti posvećena pružanju kontinuirane podrške privredi i olakšavanju prelaska na obnovljive izvore”, rekao je Fajol.

Istraživanje je ukazalo i na neophodnost strogog nadzora i testiranja otpornosti aktivnosti banaka u vezi sa klimatskim rizicima. Ono se bavilo i pitanjem dekarbonizacije industrije kroz definisanje prepreka i finansijskih prilika za zelenu tranziciju.

Za dekarbonizaciju elektroenergetskog sektora u zemljama CIJIE i poboljšanje energetske efikasnosti zgrada potrebna su značajna ulaganja, kao i dugoročno finansiranje, u čemu će banke igrati ključnu ulogu.

Na primjer, predviđeno je da se udio obnovljivih izvora u potrošnji električne energije poveća sa 30 odsto na 50 odsto do 2030, a do 2050. godine na 75do 85 odsto.

Glavna ekonomistkinja EIB-a, Debora Revoltela, kazala je da izvještaj daje smjernice za zemlje CIJIE za usklađivanje finansijskih sektora sa načelima održivosti.

„Efikasnije prikupljanje podataka širom Evrope, kao i razvoj neophodnih kapaciteta i finansijskih strategija, neophodni su za unapređenje uporedivosti i rešavanje izazova”, navela je Revoltela.

Izvještaj, koji je sprovela radna grupa Bečke inicijative za klimatske promjene i finansijsku stabilnost, pruža dragocen uvid i preporuke za snalaženje u složenim pitanjima rizika u vezi sa klimom i za podsticanje održive finansijske prakse širom centralne, istočne i jugoistočne Evrope.

