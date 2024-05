Kvadovi, kros motori i dronovi ne mogu u nacionalne parkove

Podgorica, (MINA) – U nacionalnim parkovima Crne Gore, u cilju zaštite prirodnih vrijednosti parkova, biodiverziteta i sprečavanja uznemiravanja životinja, zabranjeno je korišćenje kvadova i kros motora van katerogrisanih puteva.

Iz Nacionalnih parkova Crne Gore (NPCG) na Fejsbuku /Facebook/ su naveli da u granicama parkova nije dozvoljeno ni korišćenje dronova bez prethodno dobijenih saglasnosti od nadležnih državnih organa.

Kako su rekli iz tog preduzeća, prošle godine na prostoru nacionalnih parkova evidentirane su aktivnosti organizovanja posjeta uz upotrebu vozila koje organizuju turističke agencije van kategorisanih puteva.

Iz NPCG su kazali da se time narušava biodiverzitet i prepoznatljive pejzažne karakteristike prostora parkova.

Primijećeno je, kako su naveli, sve češće korišćenje dronova na prostoru parkova.

“Zbog nesavjesnog korišćenja tih letjelica dolazi do uznemiravanja životinjskog svijeta, što je zabranjeno shodno zakonima o zaštiti prirode i o nacionalnim parkovima, a posebno u periodu razmnožavanja, ishrane, hibernacije, ili migracije”, kazali su iz NPCG.

Oni su rekli da, pored značajnog uticaja na prirodu i faunu parkova, dronovi stvaraju buku i remete mir turistima koji žele da uživaju u netaknutoj prirodi nacionalnih parkova.

“Većina zemalja zabranjuje korišćenje dronova u nacionalnim parkovima, a razlog za to su, između ostalog, i upozorenja stručnjaka da upotreba bespilotnih letjelica šteti biodiverzitetu i uznemirava životinjski svijet parkova”, kazali su iz NPCG.

Oni su podsjetili da je Zakonom o zaštiti prirode definisana novčana kazna za pravno lice u iznosu od od dvije hiljade do 40 hiljada EUR za slučaj organizovanja posjeta nacionalnim parkovima upotrebom kvadova, na lokacijama koje se nalaze van kategorisanih puteva, bez pribavljenje dozvole Agencije za zaštitu životne sredine.

“Prema važećoj zakonskoj regulativi, osoba koja upravlja dronom smatra se vođom vazduhoplova i u slučaju prekršaja primjenjuju se kaznene odredbe propisane Zakonom o vazdušnom saobraćaju. Kazne mogu biti od 500 EUR do dvije hiljade EUR”, rekli su iz NPCG.

Oni su naveli da će, shodno Zakonu o nacionalnim parkovima, novčanom kaznom od hiljadu EUR do 40 hiljada EUR za prekršaj biti kažnjeno pravno lice ako snima ili fotografiše u komercijalne svrhe bez odobrenja, a fizičko lice kaznom od 100 EUR do četiri hiljade EUR.

