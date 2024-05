Sjutra start EP u Zadru

Podgorica, (MINA) – Seniorsko prvenstvo Evrope u karateu, 59. po redu, zvanično će početi sjutra u Zadru, a crnogorski karate predstavljaće 19 takmičara – 14 u borbama i pet u katama.

Sjutra, prvog takmičarskog dana, nastupiće osam crnogorskih karatista.

U borbama na tatami će Nemanja Mikulić (do 75), Nikola Malović (do 84), Nemanja Jovović (preko 84),

Tina Vujadinović (do 61), Vasilisa Bujić (do 68) i Milena Jovanović (preko 68).

U katama pojedinačno takmičiće se Mila Mraković i Vladimir Mijač.

Karatisti su na kontinentalnim šampiontima u seniorskoj konkurenciji, u kimonu sa crnogorskim grbom, do sada osvojili 12 medalja – dvije srebrne i deset bronzanih.

Šampionat u Zadru okupio je 589 takmičara iz 51 države.

