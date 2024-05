Inspektori UIP-a pojačali kontrole tokom minulih prazničnih dana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Tržišna inspekcija je, za vrijeme Praznika rada, kontrolisala poštovanje člana 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini i tom prilikom zatvorila 13 poslovnih objekata i izdala 20 prekršajnih naloga u iznosu od 12 hiljada EUR.

Od navedenih 13 objekata pet je u Budvi, četiri u Baru, tri u Kotoru i jedan u Ulcinju.

“Takođe, tokom ova dva praznična dana inspekcija rada je obavila 53 inspekcijska nadzora na teritoriji cijele Crne Gore. Konstatovano je 27 nepravilnosti, izdata su 33 prekršajna naloga u ukupnom iznosu od 29,2 hiljade EUR i podnijeto šest zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnim sudovima”, navodi se u saopštenju.

Najveći broj nepravilnosti zabilježen je u Ulcinju, a one su se ticale propusta poslodavca da obavijesti inspekciju rada o radu za vrijeme praznika, rada bez ugovora o radu i prijave na obavezno socijalno osiguranje, neposjedovanja dozvole za privremeni boravak i rad stranaca koji su zatečeni na radu.

Takođe, inspekcija rada je tokom praznika Vaskrsa 3. i 6. maja obavila 35 inspekcijskih nadzora pri čemu je izdato 12 prekršajnih naloga u iznosu od 13,2 hiljade EUR i podnijeto osam zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.

“Nepravilnosti koje su kontatovane odnosile su se na to da poslodavci nijesu obavijestili inspekciju rada o radu za dane praznika”, navodi se u saopštenju.

Kontrolisane su različite vrste djelatnosti, odnosno trgovina, ugostiteljstvo, zanatstvo i građevina.

Turistička inspekcija je 1. maja u saradnji sa predstavnikom Nacionalnog parka Skadarsko jezero obavila inspekcijski nadzor prevoza putnika u nautičkom turizmu, na lokaciji Virpazar – Skadarsko jezero.

Tom prilikom konstatovano je pet nepravilnosti koje su se odnosile na neposjedovanje odobrenja za rad.

“Subjektima nadzora su izdati prekršajni nalozi u iznosu od dvije hiljade EUR i podnešen je jedan zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka”, navodi se u saopštenju.

Na taj način su inspektori Uprave za inspekcijske poslove tokom prazničnih dana obavljali pojačan nadzor u onim privrednim granama koje su to iziskivale pojačanim obimom rada i prilivom turista, te je na taj način napravljen dobar uvod u aktivnosti koje Uprava organizuje u ovom periodu godine.

“Uprava sprovodi svoje redovne aktivnosti i planove insekcijskog nadzora ujednačeno u svim regijama i opštinama Crne Gore”, rekli su iz UIP-a.

U narednim danima inspekcije će, pored redovnih insekcijskih nadzora, nastaviti sa nadzorima vodeći se načelom preventivnosti gdje je to moguće i na taj način uticati na privredne subjekte da što spremnije otpočnu ljetnju turistički sezonu te usklade poslovanje sa zakonskim propisima.

