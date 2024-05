Završena rasprava o upućivanju pripadnika VCG u misiju UN i NATO operaciju

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta završili su raspravu o upućivanju pripadnika Vojske Crne Gore (VCG) u Misiju Ujedinjenih nacija (UN) na Kipru i učešću u NATO pomorskoj operaciji Sea Guardian.

Skupština će se o tim predlozima izjasniti naknadno.

Ministar odbrane Dragan Krapović podsjetio je da je Savjet za odbranu i bezbjednost 1. februara prihvatio predlog o upućivanju pripadnika VCG u Misiju UN.a na Kipru, koja je uspsotavljena 1964. godine, sa ciljem sprečavanja dalje eskalacije nasilaj između etničkih Grka i Turaka.

„Upućivanje pripadnika VCG u tu misiju na Kipru predstavlja doprinos Crne Gore opštoj bezbjednosti i ukupnim naporima koji imaju za cilj poboljšanje međunarodnog ugleda države“, rekao je Krapović.

On je dodao da je ta misija prilika za pripadnike VCG da učestvuju u aktivnostima u multinacionalnom okruženju, u realnim uslovima.

Krapović je kazao da je predviđeno upućivanje do tri vojnika iz Crne Gore, a novčanu naknadu za učešće utvrdiće Vlada.

Govoreći o operaciji Sea Guardian, Krapović je kazao da je Savjet za bezbjednost i odbranu 20. jula prošle godine utvrdio predlog o upućivanju pripadnika VCG u tu operaciju.

„Uspostavljanje ove operacije inicirano je na Samitu u Varšavi 2016. godine, a cilj je proširenje uloge Alijanse na Sredozomnom moru i ona predstavlja stalnu pomorsku bezbjednosnu operaciju koja funkcioniše u okviru savezničke pomorske strategije“, rekao je Krapović.

On je dodao da je predviđeno upućivanje do četiri pripadnika VCG.

Poslanik Pokreta Evropa sad (PES) Miloš Pižurica kazao je da je prva međunarodna misija koju je crnogorska Vojska imala bila na Kritu 1897. do 1899. godine, kada su vojnici bili u prvoj mirovnoj misiji na svijetu.

„Prva svjetska mirovna misija bila je povjerena Crnoj Gori, odnosno knjazu Nikoli, kako bi sa onima koji su se kasnije pridružili iz drugih država, posredovali i pomirljivo djelovali između kritskih Grka i Turaka“, rekao je Pižurica.

On je podsjetio da je crnogorska vojska, nakon obnove nezavisnosti, učestvovala u mirovnim misijama pod okriljem NATO-a, Evropske unije (EU) i Ujedinjenih nacija (UN).

„Iz svih tih mirovnih misija VCG je došla sa velikim uspjesima i na ponos svima nama“, istakao je Pižurica.

Kako je naveo, VCG pokazuje da, iako brojčano mala, može biti aktivan činilac u misijama održavanja mira u svijetu.

Poslanik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Janović rekao je da je učešće crnogorskih vojnika u takvim misijama duže od jednog vijeka.

„Posljednjih decenija obučenost i profesionalnost naših vojnika apsolutno se pokazuje kada se vrate iz tih misija i dobitnici su velikog broja priznanja i medalja“, kazao je Janović.

Lider Bošnjačke stranke (BS) Ervin Ibrahimović najavio je da će klub BS podržati odluke o slanju crnogorskih vojnika u misiju na Kipru i operaciju Sea Guardian.

“Jedna mala država kao što je Crna Gora ne može sebi da obezbijedi kvalitetnu sigurnost i mir, ali članstvom u NATO-u, ostvarili smo jedan od najznačajnijih projekata u novoj istoriji države”, rekao je Ibrahimović.

Kako je kazao, sa sigurnošću se može reći da Crna Gora ima kvalitetnu odbranu.

Ibrahimović je istakao da izazovi i prijetnje sa kojima se suočava cijeli svijet, zahtijevaju zajednički odgovor.

„Mislim da je NATO jedini trenutno u svijetu spreman da da taj kvalitetan odgovor“, rekao je Ibrahimović.

Poslanik Hrvatske građanske inicijative Adrijan Vuksanović kazao je da je u programskim dokumentima te partije, četiri godine pred referendum, zapisano da će se zalagati za crnogorsku nezavisnost i članstvo u NATO i EU.

„Prirodno i očekivano je da ćemo podržati učestvovanje naše vojske u mirnovnim misijama, jer je to pitanje vrijednosnog sistema“, naveo je Vuksanović.

