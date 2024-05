Pojačane kontrole uoči košarkaškog duela Budućnost Volija i Partizana

Podgorica, (MINA) – Policija će, imajući u vidu značaj košarkaške utakmice između Budućnost Volija i Partizana, vršiti pojačane kontrole u cilju održavanja stabilnog javnog reda i mira, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da će roz pojačano angažovanje policijskih službenika kontrole biti realizovane sa posebnim fokusom na ulaze u Sportskom centu Morača, kao i organizovane navijačke grupe.

“Vjerujemo da će, kao i mnogo puta do sada, Podgorica biti dobar domaćin i da će svi akteri večerašnje utakmice doprinijeti da ona protekne u fer i sportskoj atmosferi, na zadovoljstvo svih prisutnih”, navodi se u saopštenju Uprave policije.

Duel u dvorani Morača počeće u 18 sati.

