U četvrtak Berza preduzetničkih ideja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Univerzitet Donja Gorica će u četvrtak biti domaćin Berze preduzetničkih ideja, događaja koji predstavlja značajan korak ka podršci i promociji inovativnih ideja mladih preduzetnika.

Događaj će biti organizovan u amfiteatru AS u 19 sati.

Prije samog početka Berze, u 17 sati i 30 minuta, u Preduzetničkom gnijezdu Univerziteta Donja Gorica će biti održan panel “Let’s Have an Easy Talk!” na kojem će govoriti eminentni stručnjaci iz oblasti preduzetništva, uključujući prorektorku Univerziteta Donja Gorica, Milicu Vukotić, predsjednicu Privredne komore (PKCG) Ninu Drakić i predsjednicu Upravnog odbora Dostignuća mladih u Srbiji, Svetlanu Kisić.

Panel će pružiti učesnicima priliku za dublje razumijevanje izazova i mogućnosti koje pruža preduzetništvo.

Tokom same Berze predstaviće se 11 najboljih ideja. Najbolje od preko 120 prijavljenih ideja su Inovativna platforma za optimizaciju logističkih procesa kroz primjenu AI tehnologije, aplikacija koja transformiše iskustvo teniskog treninga i takmičenja.

“Po svemu inovativne, tu su i ideje mobilne aplikacije koja pruža personalizovane modne savjete i kreiranje outfita, kao i mobilne aplikacije za postavljanje oglasa i povezivanje korisnika u globalnom kontekstu. Još jedna ideja studenata Univerziteta Donja Gorica je inicijativa za analizu podataka u sektoru hrane uz korišćenje vještačke inteligencije”, navodi se u saopštenju.

Svi prisutni imaće priliku da čuju i inovativno rješenje za sigurnost dvorišta uz pomoć solarnog baštenskog patuljka. Osim studenskih, imaju i ideje srednjoškolaca koji će ove godine na Berzi predstaviti aplikaciju za istraživanje kulturnog i istorijskog nasljeđa Crne Gore, kao i aplikacija koja kombinuje društvene mreže i čitanje.

“Osim srednjoškolaca iz Crne Gore, na ovogodišnjoj Berzi preduzetničkih ideja biće predstavljena i ideja srednjoškolki iz Hrvatske koja predstavlja interaktivnu video igricu koja promoviše ljubav prema prirodi”, navodi se u saopštenju.

Platformu koja olakšava pretragu i rezervaciju događaja u noćnim klubovima predstaviće tim iz Italije. Dok će tim iz Srbije predstaviti svoju ideju NavBlind koja predstavlja startup koji olakšava kretanje slijepim i slabovidim osobama u urbanim sredinama.

“Berza pruža priliku kompanijama i institucijama da aktivno učestvuju u podršci mladim preduzetnicima kroz licitiranje za najinovativnije ideje, čime se podstiče razvoj i implementacija novih projekata”, dodaje se u saopštenju.

Očekuje se prisustvo više od 20 predstavnika vodećih kompanija iz Crne Gore, koji će imati priliku da ocijene i investiraju u predstavljene ideje, čime se otvara prostor za potencijalne partnerske aranžmane i dalju saradnju.

Nakon završetka Berze, svi prisutni će se zabaviti na UDG PARTY na Kreativnoj terasi Preduzetničkog gnijezda, koji će početi u 20 sati i 15 minuta, obećavajući dobar završetak ovog događaja uz muziku i opuštenu atmosferu.

