Milatović na samitu lidera Brdo-Brioni Procesa

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović otputovaće danas u Skoplje gdje će učestvovati na samitu lidera zemalja učesnica Brdo-Brioni Procesa.

Iz Službe za informisanje predsjednika saopštili su da će Milatović na samitu učestvovati na poziv predsjednika Sjeverne Makedonije Steva Pendarovskog, Hrvatske Zorana Milanovića i predsjednice Slovenije Nataše Pirc Musar.

Kako su naveli, Milatović će večeras biti gost na neformalnoj večeri koju će uoči početka samita za lidere zemalja učesnica prirediti Pendarovski.

„Samitu će prisustvovati i lideri iz regiona, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednica Kosova Vjosa Osmani Sadriu, predsjednik Albanije Bajram Begaj, članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, Denis Bećirović i Željka Cvijanović“, kaže se u saopštenju.

Proces Brdo-Brioni prvi put je održan 2013. godine, na inicijativu predsjednika Slovenije i Hrvatske, i najprestižnija je regionalna inicijativa koja daje političke rezultate i podstiče politički dijalog između zemalja regiona.

