Milatović: Na izjavu Vučića upućenu Gorčević trebalo da odgovori Spajić

Podgorica, (MINA) – Izjava predsjednika Srbije Aleksandra Vučića upućena ministarki evropskih poslova Crne Gore Majdi Gorčević nije primjerena i na nju je trebalo da odgovori premijer Milojko Spajić, kazao je predsjednik Jakov Milatović.

Kako prenosi Portal RTCG, Milatović je, odgovarajući na pitanja novinara nakon otvaranja Međunarodne konferencije crnogorskih menadžera bezbjednosti, kazao da u takvim situacijama po protokolu reaguje Mnistarstvo vanjskih poslova.

“Zbog čega je to izostalo nijesam ja adresa. Da li je reakcija trebala da se desi, da. Da li je trebalo da reaguje predsjednik Vlade, da. Da sam ja na njegovom mjestu to bih uradio”, poručio je Milatović.

Prema njegovim riječima, u državnom aparatu mnogi nijesu uradili ono što je trebalo.

“Ja sam već rekao da se moramo dodatno pozitivno odnositi i afirmisati učešće žena u politici, smatram da Gorčević dobro radi svoj posao”, rekao je Milatović.

Komenatrišući navode Gorčević koja je kazala da je od Milatovića očekivala da reaguje, on je kazao da je njenom izjavom iznenanđen.

“Ali ne bih volio da je to politička potreba da se približi Spajiću”, rekao je Milatović.

Kako je naveo, obraćanje Vučića nije bio primjeren način komuniciranja između dvije države.

“Koliko god tema potput Kosova bila osjetljiva za Srbiju, kao što jeste, moramo da biramo riječi”, rekao je Milatović.

Kako je dodao, Vučić je morao da izabere drugačije riječi u odnosu na politički stav koji je prenio prema Crnoj Gori.

“Moramo sa dodatnim poštovanjem i uvažavanjem da se odnosimo prema političkim akterima u Crnoj Gori i susjednim državama”, naveo je Milatović.

Na pitanje kako komentarise prisustvo predsjednika Skupštine Andrije Mandića vojnim vježbama u Srbiji, Milatović je kazao da je to vidio u medijima, kao i da ne zna detalje.

Prema njegovim riječima, na legitimno pitanje u kom kontekstu su Mandić i lider Demokratske partije Milan Knežević prisustvovali vježbi treba da odgovore oni.

“To je pitanje za njih. Mandić je predsjednik Skupštine pa samim tim i član Savjeta za odrbranu i bezbijednost, mi smo članica NATO i želimo najbolje odnose sa svim zemljama u oruženju, uključujući i Srbiju. Mandić bi trebalo da građanima odgovori na to pitanje, što sam siguran da će i uraditi”, naveo je Milatović.

Na pitanje računa li da Vlada može sipuniti sve uslove za Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR), Milatović je kazao da je to samo jedna stepenica ka uspjehu.

“IBAR je izvještaj o realizaciji priveremnih mjerila koja se tiču poglavlja 23 i 24, vladavine prava, realizovano je dvije trećine mjerila. Najteže je bilo realizovati ono što se tiče imenovanja najvažnijih funkcija u pravoduđu u okviru parlameta”, kazao je Milatović.

On je naglasio da je važan korak napravljan.

“Optimista sam. Na ruku nam ide trenutno raspoloženje u Briselu i mislim da Evropska unija (EU) želi da ima uspješnu priču i da to može biti Crna Gora”, rekao je Milatović.

Kako je dodao, ukoliko Crna Gora ne dobije IBAR u postojećim okolnostima, to bilo kao da “smo došli pred gol i promašili prazan gol”.

“IBAR je samo jedna stepenica na našem EU putu, a ne kraj. Kad dobijemo IBAR onda ćemo dobiti konačna, završna mjerila i tek tada predstoji težak rad”, rekao je Milatović.

