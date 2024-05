Cijene nafte ispod 84 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabiliziovale su se u četvrtak ispod 84 USD, pod uticajem signala vodećih proizvođača da bi mogli smanjivati snabdijevanjei u drugoj polovini godine i nagađanja o punjenju strateških rezervi u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Na londonskom tržištu nakon podna cijena barela s rokom isporuke u julu bila viša 40 centi nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 83,84 USD.

Na američkom tržištu, barelom s rokom isporuke u junu trgovalo se po 27 centi višoj cijeni, od 79,27 USD, prenosi Hina.

Trgovce je u srijedu uznemirio neočekivano veliki rast zaliha nafte u SAD-u u prošloj sedmici, za čak 7,3 miliona barela, prema podacima Ministarstva energetike. Analitičari su očekivali daleko skromniji rast, od 1,1 milion barela.

“Zalihe nafte stvarno su jako porasle, a u ovo doba godine trebalo bi da padaju, budući da više barela odlazi u preradu”, rekao je Bob Yawger iz japanske banke Mizuho.

Sumorno raspoloženje potvrdile su i naznake američke centralne banke da vjerovatno neće sniziti kamatne stope prije jeseni, zbog tvrdokorno visoke inflacije. Viši troškovi zaduživanja kroz duži vremenski rok koče ekonomsku aktivnost i potražnju za naftom.

Silazni trend zakočili su u četvrtak signali iz Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njihovih saveznika da bi mogli ograničavati snabdijevanje i u drugoj polovini godine.

OPEC+ još nije službeno razgovarao o ograničavanju snabdijevanja i nakon 1. jula, ali mogao bi donijeti takvu odluku ako potražnja ne ojača, rekla su za Reuters tri izvora u grupi.

Podršku cijenama pružila su i nagađanja da bi Vašington mogao iskoristiti povoljni trenutak i početi da kupuje naftu za strateške rezerve, kao što je bio i najavio.

“Tržište nafte podržala su i nagađanja da će, ako cijena barela na američkom tržištu padne ispod 79 USD, SAD krenuti s punjenjem strateških rezervi”, rekao je Hiroyuki Kikukawa iz NS Tradinga.

Vašington je objavio da planira da obnovi rezerve, nakon istorijske prodaje u 2022. godini, odredivši cjenovni limit od 79 USD.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u srijedu pojeftinio 66 centi na 87,17 USD.

