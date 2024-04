Mandić: Nijesam zabrinut za stabilnost Vlade

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Skupštine Andrija Mandić poručio je da nije zabrinut za stabilnost Vlade, navodeći da vjeruje da će rekonstrukcija izvršne vlasti biti u junu.

Mandić je za RTV Nikšić, komentarišući situaciju oko stabilnosti i funkcionisanja Vlade u svijetlu sporenja Pokreta Evropa sad i Demokrata oko sektora bezbjednosti, rekao da su se svi okupili oko većeg cilja, a ne kakva će biti kadrovska politika.

“Cilj nam je da promijenimo Crnu Goru, da unaprijedimo život građana, uspostavimo vladavinu prava”, rekao je Mandić.

Kako je dodao, cilj im je da Crna Gora bude srećnija zemlja nakon završetka mandata 44. Vlade.

“Zato nijesam zabrinut za stabilnost 44. Vlade. Da li su svi pojedinci spremni da prate taj veliki cilj? Uvjeren sam da jesu”, naveo je Mandić, prenosi portal RTNK.

On je istakao da vjeruje i da će Vlada koju predvodi Milojko Spajić očuvati povjerenje koje joj je narod dao i da će trajati do kraja mandata.

“Kako bi na nekim narednim izborima mogli da se predstave sa konkretnim rezultatima“, dodao je Mandić.

Na pitanje o rekonstrukciji Vlade, Mandić je kazao da čvrsto vjeruje da će biti u junu.

On je istakao da bi rekonstrukcija trebalo da doprinese još većoj stabilnosti i okupljanju svih snaga koje su potrebne za realizaciju dogovorenog programa i cilja.

“Ona je planirana godinu nakon uspostavljanja Vlade iz prostog razloga jer smo računali da nam za ciljeve koje smo uspostavili treba godinu”, rekao je Mandić.

Kako je kazao, s obzirom na to da su već za prva tri mjeseca riješili te ciljeve, inicirali su ranije pitanje rekonstrukcije.

“Očekujemo da će nakon jednog velikog iskoraka Crne Gore, dobijanja IBAR-a, doći do rekonstrukcije, kako bi postavili novi cilj. A to je da budemo prva naredna članica EU. Ide nam mnogo brže i mnogo bolje nego što smo planirali“, poručio je Mandić.

