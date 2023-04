Makron čestitao Milatoviću

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Francuske Emanuel Makron čestitao je Jakovu Milatoviću pobjedu na predsjedničkim izborima, poručujući da Crna Gora može računat na prijateljstvo i podršku Francuske.

Makron je rekao da protekli predsjednički izbori otvaraju novo poglavlje u istoriji Crne Gore od njene nezavisnosti 2006. godine.

“Želim Vam da pronađete put nacionalne sloge koja je od suštinske važnosti za dobro funkcionisanje demokratskih institucija i nastavak procesa evropskih integracija”, naveo je Makron.

On je zahvalio Crnoj Gori, NATO saveznici, na kontinuiranoj usklađenosti sa stavovima Evropske unije (EU) u pogledu inostrane politike u vremenu kada u Evropi traje rat.

Makron je rekao da se nada da će se tokom mandata Milatovića pregovori o članstvu o EU značajno ubrzati i da će se usvojiti reforme koje su neophodne za vladavinu prava i dobro ekonomsko upravljanje.

“Možete računat na prijateljstvo i podršku Francuske”, poručio je Makron.

On je istakao da je Francuska posvećena produbljivanju bilateralnih odnosa sa Crnom Gorom, posebno u oblasti ekonomije i bezbjednosti, čemu svjedoči osnivanje Centra za razvoj sajber kapaciteta na Zapadnom Balkanu (C3BO) za koji se, kako je rekao, nada da će brzo biti inaugurisan.

“U nadi da ću Vas sresti na marginama Foruma Globsec u Bratislavi ili prilikom Samita u okviru Evropske političke zajednice u Kišinjevu, molim Vas da primate izraze mog dubokog uvažavanja”, naveo je Makron u čestitki.

