Laković: Podržaćemo Resulbegovića za sudiju Ustavnog suda

Podgorica, (MINA) – Pokret Evropa sad (PES) podržaće izbor Faruka Resulbegovića za sudiju Ustavnog suda, rekao je šef poslaničkog kluba PES-a Miodrag Laković.

Laković je agenciji MINA rekao da imaju pozitivan stav u odnosu na izbor Resulbegovića.

„A smatramo da njegov izbor, kao i deblokadu pravosuđa treba razmatrati kao paket, a ne samo dogovor oko jedne funkcije i u tom smislu treba pokrenuti najširi dijalog“, kazao je Laković.

Predsjednik Skupštine Andrija Mandić kazao je da će naredne sedmice zakazati sjednicu parlamenta na kojoj će se glasati o izboru sedmog sudije Ustavnog suda.

