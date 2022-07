Krivokapić: Evropski put ili vanredni izbori

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore treba da se vrati na evropski put, a ukoliko se to ne desi, vanredni izbori su jedini odgovor, poručio je danas ministar vanjskih poslova Ranko Krivokapić.

On je kazao da će Socijaldemokratska partija (SDP) naredna tri dana iskoristiti kako bi Vladu vratila na evropski put.

“Ako toga nema jedini odgovor su izbori. Ta vlada je onda nastavak prethodne i prevara građana i EU”, kazao je Krivokapić na konferenciji za novinare, prenosi Portal RTCG.

Prema njegovim riječima, prevariti evropske partnere dva puta sa djelovima iste vlade ne smije biti dozvoljeno.

“Mandat se mora vratiti građanima i onda su u oktobru spremni i državni izbori”, rekao je Krivokapić.

Komentarišući najavu potpredsjednika Vlade Vladimira Jokovića, da će na sjednici u petak biti glasanje o Temeljnom ugovoru sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC), rekao da bi Joković i premijer Dritan Abazović trebalo da daju odgovor o tome zašto crkvena pitanja ponovo postaju dominantna tema u državi.

On je podsjetio da je manjinska vlada formirana sa jasnim zadatkom – ubrzane EU integracije i bolji život i da je dobila široku međunarodnu podršku.

“Odjednom se desilo da prioiritet Vlade više nijesu ta dva stuba, nego druga dva koja nijesu prioritet EU, nego neke druge države, a to je položaj njene crkve u Crnoj Gori i Otvoreni Balkan”, kazao je Krivokapić.

On je istakao da nijedna od te dvije teme nije ona oko koje se okupila 43. Vlada i zbog čega je Evropska unija podržava.

“Obje teme nas vraćaju u prošlost i odvajaju od evropskog puta”, ocijenio je Krivokapić.

On je podsjetio na Deklaraciju Evropskog parlamenta iz marta koja se odnosi na strane uticaje na demokratske procese u zemljama EU i regiona, a u kojoj se kaže da je SPC pod ruskim uticajem, da sprovodi antievropsku agendu.

“Zašto ona postaje dominantna tema ove vlade, to će morati da odgovore potpredsjednik Vlade i premijer. Ja čak ne govorim o sadržaju ugovora, kao što SDP nije htio da otvori pitanje Zakona o slobodi vjeroispovijesti, koji nam je sporan, jer ne želimo da zaustavimo evropski put”, kazao je Krivokapić.

On je rekao da će se u petak dobiti odgovor o tome zašto neko želi da ovim temama zaustavi evropski put Crne Gore.

“Što se SDP-a tiče, nećemo pobjeći od odgovora, nemojte to misliti”, kazao je Krivokapić.

Krivokapić je komentarisao i medijske navode o tome kako će se predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, u dogovoru sa zvaničnicima EU, povući sa funkcija u korist evropskog puta države.

“Bio sam svjedok na Samitu NATO-a u Madridu da je predsjednik Evropskog savjeta pozvao Đukanovića i mene na razgovor da pomognemo aktivnostima u regionu. Tako da ono što sam vidio u Madridu je bilo traženje pomoći od Đukanovića i mene da pomognemo nekim dešavanjima u regionu”, odgovorio je Krivokapić.

