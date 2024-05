Jakšić za vikend u Španiji

Podgorica, (MINA) – Crnogorski automobilista Vasilije Jakšić trkom u Španiji, predstojećeg vikenda na stazi Subida Al Fito, nastaviće šampionat Evrope na brdskim stazama.

Biće to druga trka na startu nove sezone, nako što je krajem aprila na stazi Rehberg, u Austriji, bio četvrti.

Jakšić, evropski prvak na brdskim stazama 2022. godine, u novoj sezoni vozi Hjundai I30 N TCR, a takmiči se u trećoj grupi.

On je kazao da je spreman za trku, navodeći da su od prethodne radili na nedostacima na automobilu.

“Riješili smo problem sa prenosom, prekontrolisali smo sve stavke. Vjerujem da je sada sve dosta bolje”, rekao je Jakšić agenciji MINA.

Govoreći o predstojećoj trci, on je kazao da je grupa tri, u kojoj nastupa, ponovo najjača i najbrojnija.

“Ima nas 11 u grupi. Najveći konkurenti za visok plasman su mi Italijan Antonio Miljiolo, koji već dugi niz godina vozi Evropsko prvenstvo sa Micubišijem koji je znatno jači po konjaži od TCR automobila, ali ima nešto lošije ležanje. Naravno tu je i Milovan Vesnić iz Srbije, koji je ove godine pripremljen vrhunski”, rekao je Jakšić.

On je istakao i da mu je prednost što je trke u Španiji i Portugalu već vozio, dok je u Austriji debitovao.

Član Auto moto sportskog kluba Kotor u šampionskoj sezoni ostvario je šest pobjeda, dok je na dvije trke od ukupno devet bio drugoplasirani.

Prvi je crnogorski automobilista sa titulom najboljeg vozača Evrope u generalnom plasmanu, a trostruki je prvak Centralno-evropske zone.

