Integracija u EU doprinijela bi stabilizaciji regiona

Podgorica, (MINA) – Integracija država Zapadnog Balkana u Evropsku uniju (EU) doprinijela bi njegovoj stabilizaciji i prosperitetu, ocijenio je potpredsjednik crnogorske Vlade za vanjske i evropske poslove Filip Ivanović.

Ivanović je to rekao na sastanku sa ambasadorkom Italije u Crnoj Gori Andreinom Marselom, sa kojeg je poručeno da dvije države nastavljaju da jačaju strateško partnerstvo.

Kako je saopšteno iz Vlade, Ivanović i Marsela su kazali da su zadovoljni dinamičnim političkim i ekonomskim odnosima između Crne Gore i Italije, koji su obilježeni kontinuiranim političkim dijalogom na najvišem nivou.

“Naglasili su važnost očuvanja pozitivnog zamaha u realizaciji ključnih inicijativa koje su od zajedničkog interesa za obje države”, kaže se u saopštenju.

Ivanović je zahvalio na nedvosmislenoj podršci koju Italija pruža Crnoj Gori u ostvarivanju vanjskopolitičkih ciljeva, kao i u oblasti ekonomskog i investicionog razvoja.

On je naglasio da je posebno značajna podrška Italije procesu proširenja EU i pomoć koju pruža Crnoj Gori na putu ka članstvu u EU.

“Ivanović je istakao da je Balkan i dalje region od strateškog interesa za EU, a posebno za Italiju, i da bi integracija u EU doprinijela stabilizaciji i prosperitetu cijelog regiona”, navodi se u saopštenju.

On je naveo da je važna pomoć Italije u oblastima unutrašnjih poslova i pravde.

Kako je rekao Ivanović, u toku je inteziviranje saradnje sa italijanskom finansijskom policijom.

Marsela je, kako se navodi, potvrdila punu podršku Italije evropskoj integraciji Crne Gore, ističući važnost stabilnosti Zapadnog Balkana za stabilnost cijele Evrope.

Prema njenim riječima, taj cilj se može najbolje ostvariti kroz evropsku integraciju regiona.

“Tokom sastanka je razmatrana i uspješna saradnja Crne Gore i Italije u oblastima obrazovanja, nauke, te projekta podmorskog elektroprenosnog kabla, a konstatovano je da postoji značajan potencijal za dalje unapređenje ovih odnosa”, kaže se u saopštenju.

Na sastanku je, kao jedan od prioriteta u bilateralnoj saradnji, istaknut nastavak implementacije Sporazuma o strateškoj saradnji između Crne Gore i Italije.

Ivanović i Marsela su saopštili da su zainteresovani za organizovanje biznis foruma koji bi, kako su ocijenili, predstavljao odličnu priliku za dodatno povezivanje privrednih zajednica Crne Gore i Italije.

