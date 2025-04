Cijene nafte blizu 66 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u petak na međunarodnim tržištima iznad 66 USD, odražavajući nervozu trgovaca zbog kontinuiranih napetosti u odnosima Kine i SAD-a i signale vodećih proizvođača da bi mogli pojačati snabdijevanje.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila niža 37 centi i iznosila je 66,18 USD. U istom iznosu barel je pojeftinio i na američkom tržištu gdje se njime trgovalo po 62,42 USD.

Tržišta su ove sedmice napeto iščekivala rasplet američko-kineskog trgovinskog rata.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u više navrata da je spreman pregovarati s Pekingom o carinama, napomenuvši da će biti “puno niže” od sadašnjih 145 odsto.

Peking odgovara da je uslov za pregovore ukidanje američkih carina, ustrajući u naplati 125-odstotnih recipročnih nameta na uvoz iz SAD-a.

Tračak optimizma unijele su među trgovce objave nekoliko kompanija i udruga da je Kina pojedine proizvode izuzela iz carina. Peking nije službeno potvrdio tu informaciju.

Optimizam je splasnuo nakon što je portparol kineskog ministarstva vanjskih poslova demantovao je izjavu predsjednika Trumpa da su razgovori već počeli.

Američko-kineski trgovinski rat ugrožava rast svjetske ekonomije i potražnju za energentima.

Snabdijevanje bi moglo porasti, sudeći po izjavama upućenih izvora da je nekoliko članica Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika predložilo da se i u junu na tržište plasira znatno više barela nego što je najavljeno.

“Trgovci sada procjenjuju da cijene nafte vjerovatno više neće rasti u kratkoročnom periodu, s obzirom na kontinuirani trgovinski rat vodećih globalnih potrošača i na nagađanja da bi OPEC+ mogao u junu proizvoditi pojačanim tempom”, rekao je Ole Hansen iz Saxo Banka.

OPEC je odvojeno objavio da je u četvrtak barel korpe nafte njegovih članica pojeftinio 1,43 USD, na 68,83 USD.

