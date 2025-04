Administrativni odbor još nije zasjedao povodom konkursa za REGAGEN

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Administrativni odbor Skupštine još nije zasijedao povodom pitanja eventualne obnove konkursa za imenovanje predsjednika i dva člana Odbora Regulatorne agencije za energetiku i regulisane komunalne djelatnosti (REGAGEN), saopštili su Vijestima iz parlamenta.

List piše da i dalje nije poznato da li će Skupština, odnosno Administrativni odbor, obnoviti konkurs za imenovanje predsjednika i dva člana Odbora REGAGEN, iako je delegacija EU u Crnoj Gori zvanično saopštila da je konkurs potrebno uskladiti sa evropskim direktivama i ponovo objaviti.

Vijesti su tim povodom pitale Skupštinu da li će i kada Administrativni odbor obnoviti konkurs, a iz parlamenta je odgovoreno da to skupštinsko tijelo još nije zasijedao povodom ovog pitanja, te da će javnost o svim narednim aktivnostima biti blagovremeno obaviještena.

Administrativni odbor predložio je Skupštini da za predsjednika Odbora REGAGEN imenuje Veljka Vasiljevića, a za članove Milicu Petrović-Simonović i Momira Škopelju. Predlog je 10. aprila stavljen u skupštinsku proceduru.

Iz Delegacije EU su kazali da su uputili pismo crnogorskim vlastima u vezi sa javnim pozivom, koji je Skupština objavila 21. januara, a koji se odnosi na imenovanje predsjednika i dva člana Odbora REGAGEN.

“U pomenutom pismu pozvali smo institucije da preduzmu neophodne korektivne mjere kako bi poziv bio usklađen sa obavezama iz Direktive (EU) 2019/944 o zajedničkim pravilima za unutrašnje tržište električne energije, posebno članom 57(5)(e), te da ga u skladu sa tim ponovo objave”, rekli su iz Delegacije EU.

EU je, kako su naveli, zajedno sa ekspertima Sekretarijata Energetske zajednice (EZ), razmotrila uslove i kriterijume navedene u pozivu.

Poslanik Bogdan Božović, koji je izvjestilac Administrativnog odbora za ovu tačku, kazao je za Dan da su sve odradili prema proceduri koja je važila u prethodnom periodui, te da je dio posla koji su odradili prema stručnoj službi bio kako treba.

