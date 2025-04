Vukčević: Očekujem da će mišljenje VK stići do sredine maja

Podgorica, (MINA) – Venecijanska komisija (VK) trebalo bi da razmatra zahtjev dijela crnogorske vlasti i opozicije o eventualnom kršenju Ustava najkasnije na plenarnoj sjednici 13. i 14. juna, ali je moguće da će mišljenje biti dostavljeno već sredinom maja, kazao je advokat Miloš Vukčević.

Četvoročlana delegacija pravnog tijela Savjeta Evrope za ustavna pitanja završila je u petak boravak u Crnoj Gori, a članovi delegacije susreli su se sa predstavnicima sudskih instanci, političkih partija i pravnim stručnjacima, čiji bi stavovi i argumenti trebalo da pomognu u donošenju konačnog stava VK.

Nakon susreta sa članovima delegacije VK u Podgorici, Vukčević je za Pobjedu rekao da su teme razgovora bile brojne.

On je naveo da je lično insistirao da što prije stigne odgovor na pitanje iz redova opozicionara – da li je prekršen Ustav kada je Ustavni odbor Skupštine donio odluku o penzionisanju sutkinje Dragane Đuranović na osnovu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju (PIO), s obzirom na to da su dotadašnji postupci pokretani na osnovu Zakona o radu.

“Nadam se odgovorima na ono što je dijelom bilo pitanje i parlamentarne većine – da li je Ustavni odbor izašao van okvira svojih nadležnosti kada su na sjednici sredinom decembra utvrđeni razlozi za prestanak sudske funkcije na osnovu Zakona o PIO”, kazao je Vukčević.

Kako je dodao, u razgovoru je takođe prezentovao relevantnu dokumentaciju prevedenu na engleski jezik.

Vukčević je rekao da je među njima i saopštenje sa sjednice Ustavnog suda od 27. juna prošle godine kada je taj sud utvrdio da nijesu ispunjeni razlozi za prestanak funkcije iste sudije.

“Upoznao sam ih i da je Ustavni odbor znao za takvu odluku, ali je uprkos tome, po mom sudu, preuzeo nešto što je nadležnost Ustavnog suda i sam utvrdio razloge za penzionisanje”, naveo je Vukčević.

On je rekao da je ukazao da je svim sudijama i prije i poslije slučaja Đuranović mandat prestajao onda kada bi razloge za to utvrdio isključivo Ustavni sud na svojim sjednicama, a zatim o tome obavještavao državni parlament.

Vukčević je naveo da je predstavnicima VK rekao da je značajno da čuju i njihove preporuke za unapređenje cjelokupnog stanja u sudstvu, ali da prevashodno očekuju odgovore na ovo pitanje.

“Upravo zbog toga što je ono izazvalo političku krizu, blokadu parlamenta i zbog čega im se Crna Gora, odnosno njen premijer, obratila sa zahtjevom za mišljenje”, kazao je Vukčević.

Zbog toga, kako je rekao, očekuje da VK direktno odgovori, jer bi sve ostalo predstavljalo udaljavanje od suštine pitanja koje je postavljeno.

On je potvrdio da su se u VK posebno interesovali o načinu penzionisanja sudija svih sudova, uključujući redovne.

“Tu sam ukazao da je Ustavni sud van okvira redovnog crnogorskog sudstva, jer je u pitanju organ koji vrši, između ostalog, kontrolu rada i odluka redovnih sudova, poštovanje Ustava i Evropske konvencije o ljudskim pravima, čak i kada su u pitanju odluke Vrhovnog suda”, istakao je Vukčević.

Vukčević je kazao da nije bio u prilici da dobije informaciju o tome kada se mogu očekivati zaključci iz VK, tim prije što je zahtjev upućen s molbom da se postupa po hitnoj proceduri.

“Očekujem da taj odgovor dobijemo sredinom maja, ili najkasnije da bude predmet razmatranja na plenarnoj sjednici VK u junu. To je ujedno krajnji rok za odluku, ali je možemo očekivati već sredinom maja”, naveo je Vukčević.

Vukčević je, u ime tri opozicione stranke, radio na sadržaju molbe koju je predsjednik Vlade i lider Pokreta Evropa sad Milojko Spajić 26. marta uputio VK.

Dio vladajuće većine zastupao je ministar pravde Bojan Božović.

U tom dokumentu je precizirano da crnogorska strana traži hitno dobijanje mišljenja sa preporukama u vezi sa prestankom funkcije Đuranović, događaja koji je krajem prošle i početkom ove godine rezultirao dubokom krizom mnogih državnih institucija.

