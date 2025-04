Udruženje podstanara osnovalo prvo socijalno preduzeće

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Udruženje podstanara – Moj dom osnovalo je prvo socijalno preduzeće Moj dom invest, čija je misija izgradnja dostupnog stanovanja za podstanare i socijalno ugrožene građane.

„Naša ideja nije izgradnja kvadrata za prodaju – već zajednica za život. Prvi put podstanari dobijaju mehanizam kroz koji mogu da budu dio promjene, a ne samo njeni posmatrači“, rekli su iz Udruženja podstanara.

Moj dom invest, kako su objasnili, već radi na pripremi prvog pilot projekta izgradnje stambene zgrade, sa modelom koji podrazumijeva kombinaciju pristupačne stanarine, dugoročnog zakupa i mogućnosti ulaska u vlasništvo bez klasične tržišne logike.

„Pozivamo sve podstanare, opštine, institucije, građevinske partnere i donatore da prepoznaju ovaj jedinstveni model i pruže podršku“, navodi se u saopštenju.

Iz Udruženja su kazali da su otvoreni za saradnju sa stručnim i motivisanim saradnicima koji žele da doprinesu što bržoj i efikasnijoj realizaciji ciljeva.

„Bilo da dolazite iz oblasti arhitekture, građevine, prava, ekonomije, društvenog rada ili imate iskustva u vođenju projekata i radu u zajednici – pozivamo vas da budete dio ove pionirske inicijative“, zaključuje se u saopštenju.

