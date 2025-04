Milatović danas na sahrani pape Franja u Vatikanu

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović danas će sa suprugom prisustvovati sahrani pape Franja u Vatikanu.

Kako je saopšteno iz kabineta predsjednika države, pored Milatovića, na ispraćaju pape Franja očekuje se prisustvo brojnih svjetskih zvaničnika.

“Na ovaj način, predsjednik države odaće počast poglavaru Rimokatoličke crkve i izraziti saučešće Svetoj Stolici i vjernicima širom svijeta”, kaže se u saopštenju.

U delegaciji, koju predvodi Milatović, biće i potpredsjednik Skupštine Crne Gore Nikola Camaj.

