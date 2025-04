Evropska budućnost zajednički prioritet Crne Gore i Sjeverne Makedonije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora i Sjeverna Makedonija su prijateljske države i saveznice, a evropska budućnost je zajednički prioritet, saopštio je crnogorski ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović tokom posjete Skoplju.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) Crne Gore naveli su da Ibrahimović boravi u zvaničnoj posjeti Sjevernoj Makedoniji, na poziv ministra vanjskih poslova i vanjske trgovine Timča Mucunskog.

Tokom boravka u Skoplju, Ibrahimović se sastao i sa predsjednicima Vlade i Skupštine Sjeverne Makedonije Hristijanom Mickoskim i Afrimom Gašijem.

U razgovoru sa Mucunskim, Ibrahimović je podsjetio da dvije države povezuju bliski odnosi, međusobno poštovanje i zajedničko evropsko i evroatlantsko opredjeljenje.

„Imamo mnogo prostora da odličnu bilateralnu saradnju dodatno intenziviramo. Dijelimo i strateški cilj da se pridružimo Evropskoj uniji (EU) i drago mi je što u toj oblasti imamo intenzivne kontakte“, istakao je Ibrahimović.

On je, kako se navodi, ocijenio da Crna Gora, kao država koja je najdalje odmakla u procesu pregovora, može napraviti odlučujući iskorak i poslužiti kao dokaz da je proširenje EU realno, a pridruživanje Zapadnog Balkana dostižno.

Mucunski je kazao da je veoma važno što Crna Gora i Sjeverna Makedonija njeguju politički dijalog na visokom nivou i u kontinitetu rade na produbljivanju saradnje i snaženju bliskih veza dva naroda.

„Dijelimo pogled na regionalne prilike i posvećenost snaženju saradnje na svim nivoima, kako na bilateralnom tako i na multilateralnom planu, s ciljem jačanja stabilnosti, kao preduslova za dalji prosperitet cijelog regiona“, poručio je Mucunski.

U saopštenju se navodi da je poseban akcenat u razgovorima stavljen na unapređenje saradnje u oblastima ekonomije i turizma, kao i saobraćajne povezanosti.

Ibrahimović je istakao važnost što skorijeg uspostavljanja direktne avio linije, čemu će, kako se navodi, dvije države posvetiti posebnu pažnju u narednom periodu.

“Dva ministra vanjskih poslova su, danas u Skoplju, potpisala Memorandum o razumijevanju izmađu dva ministarstva vanjskih poslova u oblasti diplomatske obuke, koji će omogućiti još bližu saradnju u oblasti vanjskih poslova”, kaže se u saopštenju MVP.

Oni su naveli da je susret Ibrahimovića sa Gašijem bio prilika da se razgovara o važnosti parlamentarne saradnje između dvije države.

Navodi se da je Ibrahimović ukazao na napredak Crne Gore na evropskom putu, a obostrano je istaknuto da je budućnost Zapadnog Balkana u EU.

Gaši je, kako se dodaje, naglasio da pridruživanje Zapadnog Balkana EU nije samo pitanje proširenja, već i jačanja bezbjednosti i stabilnosti.

U razgovoru sa Mickoskim, kako su naveli iz MVP, ukazano je na tradicionalno prijateljske odnose dvije države, a razmijenjena su i mišljenja o načinima intenziviranja ekonomske saradnje.

Sagovornici su, kako se navodi, istakli značaj uspostavljanja direktne avio povezanosti za dalje unapređenje saradnje u svim oblastima.

„Odnosi među našim državama su bratski, dijelimo cilj da se što prije pridružimo EU i spremni smo da dalje jačamo saradnju i bliske veze među našim državama“, kazao je Mickoski.

Ibrahimović će, kako je najavljeno iz MVP, danas u Skoplju, razgovarati sa predstavnicima dijaspore, koja predstavlja važan most između Crne Gore i Sjeverne Makedonije i daje poseban doprinos bilateralnoj saradnji i jačanju veza između dva naroda.

