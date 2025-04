Komnenović: Investicije dobrodošle ako se poklope sa interesima stanovništva

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Investicije su dobrodošle, kao i svi potencijalni investitori, ali njihove vizije i planovi moraju da se poklope sa interesima mještana i gradova u kojima se realizuje, saopštio je predsjednik opštine Tivat, Željko Komnenović.

„Bez interakcije sa lokalnom upravom, mještanima i lokalnom zajednicom uopšte, investicija je besmislena i gubi na svom pozitivnom uticaju“, rekao je Komnenović u intervjuu Pobjedi.

On je, komentarišući nedavno zaključene sporazume o ekonomskoj i saradnji u turizmu i razvoju nekretnina sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE), a imajući u vidu uspjeh Porto Montenegra, rekao da su vrijednosti i standardi koje je taj projekat donio Tivtu neupitni.

„To niko ne želi i ne može da ospori. Mi smo se kao neko ko upravlja procesima u lokalnoj upravi, u kontekstu te priče, borili za interese mještana i grada, ne želeći da umanjimo značaj investitora i njegovog investicionog potencijala. Sada mogu reći da sa njim imamo najbolji mogući odnos, iako imamo naslijeđenih problema u vezi sa odlukama iz prethodnog perioda, koje su donošene ad hoc“, naveo je Komnnović.

On je dodao da oni ni dan-danas ne uspijevju da riješe administrativne i pravne probleme koji su posljedica tih odluka.

Komnenović je na pitanje da navede ključne faktore koji su omogućili da budžet Opštine Tivat za ovu godinu dostigne rekordnih 33 miliona EUR, odgovorio ta jedinica lokalne samouprave godinama unazad ima stabilan budžet sa tendencijom rasta na godišnjem nivou.

„Mi smo u prošloj godini imali primitke od 31,46 miliona EUR, što je bilo na nivou 107 odsto planiranih. Sopstveni prihodi su iznosili skoro 20 miliona EUR, od čega je porez na nepokretnosti 8,5 miliona, na promet nepokretnosti 2,8 miliona, a naknada za komunalno opremanje 4,3 miliona EUR“, precizirao je Komnenović.

On je naveo i da Tivćani važe za redovne i uredne platiše poreza.

„To nam omogućava da stvaramo realne projekcije, a novac usmjeravamo tamo gdje je najneophodnije. U ovom trenutku, to je gradska infrastruktura – saobraćajna, vodovodna i kanalizaciona, obrazovna i sportska“, kazao je Komnenović.

On je najavio da će Opština ove godine u projektovanje, izgradnju i stvaranje drugih preduslova za gradnju nove komunalne infrastrukture i javnih objekata, uložiti više od 22 miliona EUR, što je, između ostalog, definisano Programom uređenja prostora za ovu godinu. Samo kapitalni dio budžeta iznosi 16 miliona EUR.

„Više od devet miliona EUR usmjereno je u jačanje kanalizacionog i vodovodnog sistema. Znatan dio tih radova Opština finansira samostalno, dok se dio finansira iz kredita KfW banke. Za rješavanje brojnih imovinskih pitanja koja prate realizaciju kapitalnih projekata izdvojeno je dva miliona EUR“, saopštio je Komnenović.

U izgradnju lokalnih saobraćajnica biće uloženo 4,46 miliona EUR, kako bi se spremno ušlo u izgradnju bulevara kroz Tivat.

„Očekuje nas nastavak ulaganja u obalno šetalište na Belanima, a opredijelili smo i oko 400 hiljada za uspostavljanje sidrišta i marine za komunalne vezove na Seljanovu. U planu je izgradnja multifunkcionalne sportske dvorane u Donjoj Lastvi i balon sale kod Doma zdravlja. Za radove na kuli kompleksa Buća Luković i parterno uređenje pripadajućeg dvorišnog prostora planirano je 156 hiljada EUR“, rekao je Komnenović.

On je na pitanje u kojoj je fazi trenutno izgradnja bulevara Jaz – Tivat, odgovorio da je ovih dana završena dionica od Aerodroma Tivat do kružnog toka ka Kotoru.

„Pomno pratimo taj projekat Uprave za saobraćaj, od velikog značaja za odvijanje drumskog saobraćaja u ovom dijelu crnogorskog primorja. Rok za završetak radova je januar naredne godine, a do kraja mjeseca se očekuje završetak 5,5 kilometara duge trase od Aerodroma Tivat do skretanja za Bigovu“, objasnio je Komnenović.

On je najavio i da će se radovi nastaviti tokom ljeta.

„Mnogi zaboravljaju da će u trup budućeg bulevara biti položene nove cijevi za vodosnabdijevanje ovog dijela primorja“, rekao je Komnenović.

On je dodao da je važno da se kvalitetno riješi pristup tivatskom aerodromu.

„Pred nama je izgradnja dijela trase od Aerodroma do kružnog toka u Gradiošnici. Ova „nulta faza“, kako je nazivamo, ujedno je i početak budućeg bulevara kroz Tivat“, saopštio je Komnenović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS