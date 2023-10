GO Demokrata potvrdili sporazum o vlasti, Popović predložena za potpredsjednicu parlamenta

Podgorica, (MINA) – Glavni odbor Demokratske Crne Gore potvrdio je danas Sporazum o vršenju vlasti i formiranju 44. Vlade i podržao sve kadrovske odluke i predloge Predsjedništva stranke.

Kako je saopšteno iz Demokrata, GO je odlučio da kandidatkinja za potpredsjednicu Skupštine Crne Gore bude potpredsjednica partije Zdenka Popović.

Predsjedništvo Demokrata je ranije danas odlučilo da kandidat te partije za zamjenika premijera za bezbjednost, unutrašnju politiku, evropske i vanjske poslove bude Aleksa Bečić, dok je Momo Koprivica predložen za potpredsjednika Vlade za politički sistem, pravosuđe i antikorupciju.

Kandidat Demokrata za ministra unutrašnjih poslova je Boris Bogdanović, a Dragan Krapović za ministra odbrane.

Za ministarku kulture i medija predložena je Tamara Vujović, dok je Vladimir Martinović kandidat za ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera.

“Prepoznajući važnost saradnje, GO pozdravlja rezultate nedavno okončanih pregovora s mandatarom za sastav 44. Vlade Crne Gore”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je kroz te pregovore Demokratama pružena prilika da snažno utiču na buduće smjernice razvoja države, što potvrđuje šest članova Vlade i potpredsjednik Skupštine iz redova te stranke.

GO Demokrata je naglasio da će prioriteti na koje će buduća vlast posebno usmjeriti napore biti, prije svega, ubrzane evropske integracije, jačanje kredibilnog članstva u NATO-u, poštovanje svih međunarodno preuzetih obaveza, snažna i odlučna borba protiv svih oblika organiziranog kriminala i korupcije, kao i sveobuhvatno ekonomsko i socijalno osnaživanje svakog građanina Crne Gore.

“Naša vizija je jasna i odlučna – graditi modernu, prosperitetnu, pomirenu i pravednu Crnu Goru u kojoj će svaki građanin imati priliku za kvalitetan život”, zaključuje se u saopštenju.

