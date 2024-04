Lajčak: Crna Gora u najboljoj poziciji da bude naredna članica EU

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) želi da Crna Gora nastavi da bude uspješna priča u integracijama, kazao je specijalni predstavnik Unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja Zapadnog Balkana, Miroslav Lajčak, dodajući da je Crna Gora u najboljoj poziciji da bude naredna članica.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, resorni ministar Filip Ivanović primio je danas Lajčaka u oproštajnu posjetu.

Lajčak je ocijenio da je Crna Gora na dobrom putu da krene u zatvaranje poglavlja, čime će ući u završnu fazu pregovora.

„EU želi da Crna Gora nastavi da bude uspješna priča. Vrata Unije su otvorena i Crna Gora je u najboljoj poziciji da bude prva sljedeća članica“, rekao je Lajčak.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je tradicionalno prepoznata kao pouzdan partner i zemlja posvećena dobrosusjedskim odnosima i regionalnoj saradnji.

Kako je dodao, ključno je da Crna Gora ostane fokusirana na prioritetni cilj – članstvo u EU.

Iz Ministarstva su kazali da je Ivanović zahvalio Lajčaku na posvećenosti afirmaciji evropske perspektive Zapadnog Balkana.

On je istakao da Crna Gora ostaje u potpunosti fokusirana na ispunjavanje obaveza iz evropske agende i ulazak u završnu fazu pregovora.

„Vjerujemo da su rezultati koje ostvaruje Crna Gora i pozitivan momenat unutar EU podsticaj i za ostale zemlje kandidate, posebno u našem regionu”, rekao je Ivanović.

On je dodao da je proces proširenja ponovo visoko među prioritetima Unije.

„Zemlje članice prepoznaju napredak koji ostvarujemo i mi ćemo završiti svoj dio posla“ kazao je Ivanović.

U saopštenju Ministarstva se navodi da je tokom sastanka Ivanovića sa Lajčakom bilo riječi i o aktuelnim regionalnim prilikama, sa posebnim osvrtom na neophodnost jačanja dijaloga i međusobnog razumijevanja, utemeljenog na zajedničkim interesima i ciljevima.

„Među kojima je, na prvom mjestu, članstvo u EU”, zaključuje se u saopštenju.

