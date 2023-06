Fokusirati se na napredak u EU integracijama

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik, novi parlament i vlada treba da se usredsrede na ključne reforme koje su potrebne da bi država napredovala u evropskim integracijama, navodi se u prvom Nacrtu izvještaja Evropskog parlamenta (EP) za Crnu Goru.

U dokumentu izvjestioca EP za Crnu Goru Tonina Picule, Crna Gora se pohvaljuje zbog dugogodišnje posvećenosti evropskim integracijama, koja je potkrijepljena visokim nivoom podrške građana.

Iz EP su istakli da napredak u pregovorima zavisi od ispunjavanja privremenih mjerila u oblasti vladavine prava i naveli da žale što nijedno poglavlje iz pristupnih pregovora nije zatvoreno u proteklih šest godina.

“EP žali što su visoke političke tenzije, polarizacija, neuspjeh u izgradnji konsenzusa o pitanjima od nacionalnog interesa i nedostatak međustranačkog dijaloga zaustavili napredak u evropskim reformama i gurnuli Crnu Goru u duboku političku i institucionalnu krizu”, kaže se u dokumentu.

Navodi se da su u EP ozbilno zabrinuti zbog zlonamjernog stranog uplitanja, pokušaja destabilizacije države, hibridnih prijetnji i kampanja dezinformacija od stranih aktera u Crnoj Gori.

“EP napominje da se vjerske institucije mogu koristiti kao alat za vanjski utjecaj i osuđuje uplitanje Srbije u tom pogledu”, dodaje se u dokumentu.

Iz EP su osudili sajber napad u avgustu prošle godine na digitalnu infrastrukturu Crne Gore i pozvali državu da aktivno ojača svoju otpornost usvajanjem strategije za suzbijanje hibridnih prijetnji i relevantnog akcionog plana.

Oni su pozdravili kontinuiranu punu usklađenost Crne Gore sa zajedničkom vanjskom i bezbjednosnom politikom EU, uključujući sve sankcije nakon ruskog agresorskog rata protiv Ukrajine, kao i materijalnu i humanitarnu podršku Ukrajini.

Iz EP su pozdravili aktivno učešće Crne Gore u misijama i operacijama zajedničke bezbjednosne i odbrambene politike EU, kao i u misijama NATO-a.

“Žalimo zbog usvajanja kontroverznih izmjena i dopuna Zakona o predsjedniku od Skupštine u decembru prošle godine. Pozdravljamo pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona od Ustavnog suda”, naeli su iz EP-a.

Oni su pozdravili imenovanje troje sudija Ustavnog suda, dodajući da žele što je Ustavni sud ostao bez kvoruma od septembra prošle godine.

“Pozivamo novi parlament da finalizuje imenovanje sudija, kao pitanje od prioritetnog značaja”, naveli su iz EP.

Pozdravili i to što su lokalni izbori održani u 14 opština istog dana u oktobru prošle godine, i ponovili poziv da se uspostavi snažan zakonodavni okvir kako bi se lokalni izbori u Crnoj Gori održavali istog dana.

Iz EP su ocijenili da su ovogodišnji predsjednički i parlamentarni izbori bili konkurentni, da su kandidati mogli slobodno da vode kampanju i da su imali jednake mogućnosti da dopru do glasača.

“Ostajemo zabrinuti zbog ranjivosti medija na unutrašnje i spoljne uticaje u pogledu izvještavanja o kampanji”, upozorili su iz EP.

U nacrtu izvještaja EP poziva se Crna Gora da uspostavi kredibilan i efikasan odgovor krivičnog pravosuđa na korupciju i konstatovali poboljšanja u prevenciji korupcije kao i pozitivan trend u radu Agencije za sprečavanje korupcije.

Kako se navodi, EP primjećuju napore u borbi protiv organizovanog kriminala kroz zakonodavne promjene i hapšenja ključnih ličnosti, kao i sve veći broj pravosnažnih presuda.

“Ipak, ostajemo zabrinuti zbog dugih suđenja i čestih odgađanja”, dodali su iz EP.

Oni su pozvali Crnu Goru da pojača napore u borbi protiv govora mržnje, uznemiravanja na mrežama, politički pristrasnog izvještavanja i stranog uticaja u crnogorskim medijima.

U EP su, kako su rekli, zabrinuti zbog duboke političke polarizacije u medijima i pritiska koji se vrši na lokalno medijsko tržište širenjem regionalne medijske konkurencije.

U dokumentu se pozdravljaju pozitivni koraci, kao što je uvođenje strožih kazni za napade i prijetnje novinarima i uspostavljanje ad hok /ad hoc/ komisije za praćenje nasilja nad medijima, ali se ponavlja da je potrebno efikasno implementirati nalaze i preporuke komisije.

Crna Gora se poziva da sprovede popis stanovništva i domaćinstava do kraja ove godine u skladu sa EU i međunarodnim standardima.

Iz EP su pozdravili multietičnost države i pozvali na dalju promociju i poštovanje svih jezika, kulturne baštine i tradicija lokalnih zajednica.

“Žalimo što se društvena polarizacija i podjele intenziviraju i naglašavamo potrebu zaštite prava svih manjina. Pozivamo na jačanje, primjenu i sprovođenje institucionalnih i pravnih okvira u tom pogledu, uključujući novi zakon protiv diskriminacije”, naveli su iz EP.

Oni su pozvali Crnu Goru da unaprijedi pristup pravdi i osigura bolje praćenje i ostvarivanje prava u postupcima za nasilje u porodicu, kao i pojačanu zaštitu žrtvama.

Iz EP su rekli da žale zbog stalne rasprostranjenosti diskriminacije osoba s invaliditetom (OSI) i pozvali na efikasnije sprovođenje strategija za rešavanje nedostataka u zaštiti prava OSI.

“Sa zabrinutošću primjećujemo potpisivanje Temeljnog sporazuma sa Srpskom pravoslavnom crkvom usred kritika civilnog društva i političkih neslaganja”, kaže se u dokumentu.

U dokumentu se ukazuje na aktivno učešće Crne Gore u regionalnoj saradnji, i podsjeća na oklijevanje EP u pogledu inicijativve Otvoreni Balkan.

Iz EP su pozdravili nedavne sporazume u kontekstu Berlinskog procesa.

“Crna Gora se poziva na preduzimanje konkretnih koraka za rješavanje dugotrajnih bilateralnih sporova na konstruktivan i dobrosusejdski način”, kaže se u Nacrtu izvještaja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS