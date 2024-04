U martu ostvaren suficit budžeta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Prihodi budžeta od početka godine do marta iznosili su 578,5 miliona EUR ili 8,2 odsto procijenjenog bruto društvenog proizvoda (BDP), što je u odnosu na isti period prethodne godine veće za 36,0 miliona EUR ili 6,6 odsto, saopšteno je iz Ministarstva finansija.

Oni su kazali da su u poređenju sa planom za period januar–mart, prihodi iznad plana za 45,6 miliona EUR ili 8,6 odsto.

“Neophodno je napomenuti da su, u posmatranom periodu prošle godine prihodi jednokratnog karaktera iznosili 69,9 miliona EUR, dok su u istom periodu ove godine iznosili 6,1 milion EUR”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, izuzimajući prihode jednokratnog karaktera ostvareni rast na nivou perioda januar–mart iznosio bi 99,8 miliona EUR ili 21 odsto.

“Prihodi budžeta u martu iznosili su 244,5 miliona EUR, što je u odnosu na isti mjesec prethodne godine veće za 12,1 miliona EUR ili 5,2 odsto. U poređenju sa planom za mart, prihodi su iznad plana za 18,5 miliona EUR ili 8,2 odsto”, navodi se u saopštenju.

U saopštenju se navodi da su izdaci budžeta u martu iznosili 231,1 milion EUR, što je, kako se dodaje, u odnosu na planirane manje za sedam miliona EUR ili 2,9 odsto, dok su u odnosu na isti mjesec prethodne godine veći za 37,4 miliona EUR ili 19,3 odsto.

“Uzimajući u obzir ostvarene prihode i izvršene rashode, u prva tri mjeseca ove godine ostvaren je budžetski deficit u iznosu od 4,9 miliona EUR odnosno 0,1 odsto BDP-a. U martu je ostvaren suficit budžeta od 13,4 milion EUR, odnosno 0,2 odsto BDP-a”, dodaje se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da u prvom kvartalu ove godine, gotovo sve kategorije prihoda budžeta bilježe rast, kako u odnosu na plan tako i u odnosu na uporedni period prethodne godine.

Najznačajniji rast bilježi porez na dobit pravnih lica koji je ostvaren u iznosu od 78,9 miliona EUR, što je 32,5 miliona EUR ili 69,9 odsto veće u odnosu na plan i 36,2 miliona EUR ili 84,9 odsto veće u odnosu na 2023. godinu.

Najznačajniji rast bilježi i porez na dohodak fizičkih lica koji je ostvaren u iznosu od 14,9 milion EUR što je 3,3 milion EUR ili 28,1 odsto veće u odnosu na plan i 5,3 milion EUR, odnosno 55,8 odsto veće u odnosu na prošlu godinu.

Među najznačajnijem rastu su i doprinosi koji su ostvareni u iznosu od 114,8 milion EUR što je, kako se navodi, deset miliona EUR ili 9,5 odsto veće u odnosu na plan i 15,1 milion EUR ili 15,1 odsto veće u odnosu na prethodnu godinu.

U saopštenju se navodi da je zaključno sa martom naplaćeno ukupno 252,4 miliona EUR PDV-a što je, kako se dodaje, na nivou plana.

“Dok su u odnosu na uporedni period prošle godine prihodi od PDV-a veći za 30,6 miliona EUR ili 13,8 odsto”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Oni su rekli da na dimaniku naplate prihoda od PDV-a u neto iznosu utiče dinamika povraćaja PDV-a koja je od početka godine ubrzana od Poreske uprave.

Dodaje se da je kategorija prihoda od akciza, u navedenom periodu, naplaćena u iznosu od 66,9 milion EUR, što je u odnosu na plan, niže za 2,1 milion ili tri odsto, odnosno 8,6 milion EUR ili 14,8 odsto veće u odnosu na isti period prethodne godine.

“Izdaci budžeta za prva tri mjeseca ove godine iznosili su 583,4 miliona EUR ili 8,3 odsto procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane manji su za 72,1 milion EUR ili 11,8 odsto”, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, u odnosu na posmatrani period prethodne godine, izdaci su veći za 104,2 milion EUR, odnosno 21,7 odsto.

“Rast izdataka u odnosu na prethodnu godinu u najvećoj mjeri uslovljen je rastom izdvajanja za isplatu prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja usljed dominantno povećanja minimalne penzije kao i rasta izdvajanja za bruto zarade (usvajanja granskih kolektivnih ugovora kojima su povećane zarade zaposlenih u javnom sektoru u prošloj godini), kao i transfera institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru”, rekli su iz Ministarstva.

Oni su kazali da su u strukturi ukupne potrošnje, tekući izdaci u periodu janur – mart ostvareni u iznosu od 233,6 milion EUR što je za 36,6 milion EUR ili 13,5 odsto manje od plana, usljed sporije dinamike plaćanja u odnosu na plan, dominantno u okviru pozicije Ostali izdaci.

“Pored navedenog, niže ostvarenje od plana evidentirano je kod transfera za socijalnu zaštitu u iznosu od 9,5 miliona EUR ili 3.9 odsto, a u skladu sa stvarnim obračunom ovih prava i redovnim usklađivanjem”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su sredstva u okviru kategorije izdataka Transferi institucijama, pojedincima, nevladinom i javnom sektoru, ostvarena niže od plana i to za 16,8 miliona EUR ili 17,8 odsto, dok su u odnosu na isti period prošle godine, izdaci za navedene namjene veći za 5,1 odsto.

“Kapitalni budžet realizovan je u iznosu od 26 miliona EUR, što predstavlja 96,2 odsto ukupno planiranih sredstava u periodu januar-mart, dok je u odnosu na isti period prethodne godine realizacija veća za skoro 12 miliona EUR, odnosno oko 90 odsto”, kaže se u saopštenju.

