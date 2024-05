Jači zemljotres pogodio Hrvatsku

Zagreb, (MINA) – Hrvatsku je jutros pogodio zemljotres jačine 4,3 stepena Rihtera, saopštila je hrvatska Seizmološka služba.

Zemljotres se dogodio u pet sati i 38 minuta a epicentar je bio oko 15 kilometara južno od Slunja.

Intenzitet zemljotresa u epicentru procijenjen je na V-VI stepeni EMS ljestvice.

Zemljotres se osjetio širom Hrvatske, najviše u Lici i centralnom dijelu zemlje.

Kako navodi Evropski mediteranski seizmološki centar, zemljotres se osjetio i u Bosni i Hercegovini.

