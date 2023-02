Podgorica, (MINA) – Dijalog je ključ za probleme na Zapadnom Balkanu, a evropske integracije garant njegove trajne stabilnosti i prosperiteta, ocijenjeno je na sastanku predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića i specijalnog izaslanika Evropske unije (EU) za Zapadni Balkan Miroslava Lajčaka.

Đukanović se sastao sa Lajčakom u okviru Minhenske bezbjednosne konferencije.

Đukanović je na Tviteru /Twitter/ naveo da je sa Lajčakom imao konstruktivan, otvoren i prijateljski razgovor, o situaciji u Crnoj Gori i regionu.

“Zajednički zaključak da je dijalog ključ za probleme na Zapadnom Balkanu, kao što su evropske integracije garant njegove trajne stabilnosti i prosperiteta”, rekao je crnogorski predsjednik.

