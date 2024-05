Odović: Ne očekujem uvođenje stečaja u Institut Igalo

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Janko Odović, saopštio je da ne očekuje uvođenje stečaja u Institut “Simo Milošević”.

“Vjerujem da neće doći do uvođenja stečaja u Institut, imajući u vidu da smo izuzetno posvećeni rješavanju ovog problema i stabilizaciji finansijske situacije”, rekao je Odović u intervjuu Vijestima.

To, kako je dodao, uključuje saradnju sa svim relevantnim institucijama, traženje rješenja za dugoročno finansijsko stabilizovanje i podršku za očuvanje vitalne uloge Instituta u zdravstvu i turizmu Crne Gore.

Odović je saopštio da je završena preliminarno procjena Instituta koja je pokazala da je njegova vrijednost između 65 i 70 miliona EUR.

“Ali, ona se mora dopuniti dodatnim podacima o vrijednosti hotelskog i turističkog kompleksa, jer ćemo tada imati mogućnost da formiramo nove cijene i vrijednost akcija i da na osnovu realnih ocjena uđemo u dijalog sa manjinskim akcionarima”, rekao je Odović.

Odović je kazao da je Specijalnom državnom tužilaštvu (SDT) dostavljena kompletna dokumentaciju u vezi sa izradom Detaljne studije lokacije (DSL) Arsenal u Tivtu i nasipanja mora i namjere izgradnje stambeno-hotelskih objekata u moru.

“Niko nema pravo da radi na nasipanju mora. I svako ko bude radio mimo propisa, a ja budem saznao, biće podnijeta krivična prijava nadležnom tužilaštvu i nadam se najstrože sankcionisan”, poručio je Odović.

On nije precizirao kolika je vrijednost arbitražnog postupka koji je protiv Crne Gore pokrenuo konzorcijum Northstar i Equest Capital Limited koji je planirao da gradi luksuzno-turistički kompleks Montrose na polustrvu Luštica.

Odović je naveo da će pravnog zastupnika države u ovom sporu za koji je nadležan sud u Londonu izabrati na međunarodnom javnom pozivu.

Odović je kazao da tri nacrta zakona u vezi sa prostornim planiranja koje je pripremila prethodna Vlada nijesu bili usaglašeni sa EU i svjetskim standardima i zakonodavnim okvirima Crne Gore, te da će oni tokom ove godine biti poslati Skupštini na usvajanje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS