Slobodni i profesionalni mediji da budu temeljno opredjeljenje čitavog društva

Podgorica, (MINA) – Agencija za elektronske medije (AEM) ostaje posvećena principu pune slobode medija i misiji dosljedne primjene zakonskih nadležnosti, saopštili su iz AEM-a povodom 3. maja – Svjetskog dana slobode medija.

Iz AEM-a su čestitali svim novinarima i medijskim kućama Svjetski dan slobode medije, sa željom da se njihov status unaprijedi u susret usvajanju novih medijskih zakona.

„Taj datum je prilika da se podsjetimo na važnost misije medijskih poslenika, koji posao obavljaju etički, uprkos njihovom lošem ekonomskog statusu i nerijetkim pokušajima ograničavanja njihove slobode“, kaže se u saopštenju.

Službenik za odnose sa javnošću i upravljanje projektima u AEM-u Damir Nikočević kazao je da je, iako je danas pristup informacijama jednostavniji nego ikada, uloga medija, koji drže do osnovnih profesionalnih standarda, da objavljuju samo provjerene i kredibilne informacije.

Njihova uloga, kako je dodao, je da javno mnjenje drže budnim, izvještavajući o temama od javnog interesa.

„Sloboda medija podrazumijeva snažno i profesionalno istraživačko, odsustvo cenzure i autocenzure, izabalansirano izvještavanje i pluralizam mišljenja“, rekao je Nikočević.

Prema njegovim riječima, samo na taj način može se stvarati transparentno i otvoreno društvo i doprinijeti ukupnoj demokratizaciji Crne Gore.

Kako je naveo, u vremenu kada su lažne vijesti, dezinformacije i medijske manipulacije ozbiljna prijetnja ukupnom demokratskom poretku, ne samo u Crnoj Gori i regionu, već i šire, mediji predstavljaju ključnu branu pojedincima i grupama, sa manjkom demokratskih kapaciteta, da osnove te slobode ugrožavaju.

„Stoga, još jednom naglašavamo važnost adekvatne zaštite radnog i ekonomskog statusa novinara i medijskih poslenika koji predstavljaju svakodnevne istinske zaštitnike javnog interesa, a koji su i dalje, nažalost, česta meta verbalnih i fizičkih napada i to samo zbog činjenice da rade svoj posao“, navodi se u saopštenju.

Agencija, kako su poručili, ostaje posvećena principu pune slobode medija i svojoj misiji dosljedne primjene zakonskih nadležnosti, kako iz aktuelnog Zakona o elektronskim medijima, tako i iz budućeg Zakona o audio-vizuelnim medijskim uslugama čije se usvajanje očekuje.

Nikočević je u saopštenju naveo da će medijska pismenost i njeno jačanje kod stručne, a naročito laičke javnosti još snažnije biti u fokusu Agencije, imajući u vidu da sa novim Zakonom AEM postaje ključna institucija zadužena za polje medijske pismenosti.

“U toj misiji, snaženja slobodnog novinarstva i objektivnog informisanja javnosti, AEM ostaje otvoren za saradnju sa svim akterima kako bi svaki naredni Dan slobode medija dočekivali u pozitivnijem ambijentu“, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS