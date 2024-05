Putevi mokri i klizavi

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori jutros se saobraća po mokrim i klizavim putevima, uz mjestimično smanjenu vidljivost, saopšteno je iz Auto moto saveza (AMSCG).

Oni su vozače upozorili da su duž usjeka i klisura mogući sitniji odroni i savjetovali maksimalno opreznu vožnju prilagođenu vremenskim i saobraćajnim uslovima.

Iz AMSCG su kazali da je saobraćaj na putu Đurđevića Tara-Mojkovac, u mjestu Sokolovina, zbog sanacije obustavljen za sva vozila, osim od 12 do 14 sati, kada će u zoni gradilišta, u mjestu Sokolovina, biti obezbijeđeno slobodno odvijanje saobraćaja.

Zbog miniranja u okviru izgradnje puta Čekanje-Čevo, na dionici regionalnog puta R-17 Čekanje-Resna, saobraćaj će biti obustavljen za sva vozila od osam do 16 sati.

Zbog rekonstrukcije magistralnog puta M-2 dionica Bijelo Polje-Barski Most, granični prelaz Dobrakovo, saobraćaj je na mjestima radova promijenjen sa dvosmjernog na naizmjenični.

Zbog rekonstrukcije regionalnog puta Cetinje-Njeguši promijenjen je režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu radova.

Zbog radova na održavanju autoputa zatvorena je traka za spora vozila neposredno prije mosta Moračica iz pravca Mateševa prema Podgorici.

Na magistralnim putevima M-1 dionica Herceg Novi-Kotor, M-1 dionica Bar-Ulcinj i M-10 dionica Cetinje-Budva saobraćaj je zbog asfaltiranja promijenjen sa dvosmjernog na jednosmjerni od sedam do 19 sati.

Na magistralnom putu Nikšić-Vilusi I faza, lokalitet Vukov most, zbog radova je promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na jednosmjerni na mjestu radova.

Na magistralnom putu Lipci-Kotor, u mjestu Dobrota, zbog adaptacije trotoara saobraća se jednom trakom naizmjenično na mjestu radova.

Zbog asfaltiranja je, od sedam do 19 sati, promijenjen režim saobraćaja sa dvosmjernog na naizmjenični na magistralnom putu M-5 dionica Berane-Rožaje i na regionalnim putevima R-2 Berane-Andrijevica-Plav-Gusinje-Grnčar, R-5 Rožaje-Kula-Stupica i R-6 Most Zeleni-Vuča.

Zbog izgradnje bulevara Vilija Branta na magistralnom putu M-2, dionica Podgorica-Bioče, saobraća se dvosmjerno uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Promijenjen je režim saobraćaja i od raskrsnice Podgorica-Cetinje-Nikšić do Komanskog mosta.

Zbog snimanja dugometražnog igranog filma Vidra na magistralnim i regionalnim putevima može dolaziti do kraćih obustava ne dužih od 15 minuta.

