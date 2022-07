Damjanović: Pitanje ugovora sa SPC politizovano, odlaganje neće donijeti ništa novo

Podgorica, (MINA) – Pitanje ugovora sa Srpskom pravoslavnom crkvom (SPC) bespotrebno je politizovano i njegovim nerješavanjem drži se konstantna tenzija, ocijenio je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

On je na sjednici Vlade rekao da smatra da odlaganje rješavanja tog pitanja neće donijeti ništa novo.

„Radi se o želji još jedne vjerske zajednice, sticajem okolnosti najbrojnije, da se ovo pitanje riješi, i da se otvori put da to riješe i ostale vjerske zajednice, i Crnogorska pravoslavna crkva i sve ostale, po istom modelu“, kazao je Damjanović.

On je rekao da je pitanje potpisivanja ugovora sa SPC na stolu deset godina.

„Malo čudi da se sa ovoliko medijske pompe otvaraju polemike o nečemu što je bilo i u korijenu kada je Vlada formirana“, kazao je Damjanović.

On je rekao da je pitanje ugovora sa SPC bespotrebno politizivano, jer se, kako je naveo, ovdje ne radi o ideologiji, istoriji, geografiji, već o elementarnom pravnom pitanju.

„Iz te politizacije ne gleda se ono što je suština, a to je da je ugovor apsolutno u skladu sa Ustavom i zakonom i da se može provjeravati kroz modele i mehanizme koje predviđa Ustavni sud, u svakom momentu“, naveo je Damjanović.

On je ocijenio da Crna Gora to pitanje treba da riješi upravo zbog evropskog puta, jer na taj način država pokazuje ozbiljnost, da je sposobna i spremna da rješava i takva pitanja.

„Od nas će se, kao od kandidata za pristupanje Evropskoj uniji, tražiti da se rješavaju mnogo bolna pitanja. A ovdje se šalje poruka da ne možemo da riješimo pitanje, traži se odlaganje koje ništa neće novo donijeti. Samo će pokazati da smo kao zemlja kandidat neozbiljni i da sami ne možemo da riješimo ta pitanja“, smatra Damjanović.

Ministar kapitalnih investicija Ervin Ibrahimović kazao je da nema nijednog ministra u 43. Vladi koji ne želi da se uspostavi odnos između države i SPC.

On smatra da ne treba žuriti sa odlukom i da se, ako dođe do usvajanja ugovora, boji da će evropski put Crne Gore biti usporen.

“Ako nam je evropski put prioritet, hajde da usredsrijedimo pažnju u tom pravcu. Očekujem da ćemo razumjeti ozbiljnost trenutka i doći do kvalitetnijeg teksta”, rekao je Ibrahimović.

Ministar bez portfelja Adrijan Vuksanović smatra da je rješavanje ovog pitanja potrebno prolongirali, ali, kako je naveo, ne u beskonačnost.

“U jednom razumnom roku prolongirati proces, kako bismo došli do određenog dokumenta koji će umanjiti neke sumnje koje smo danas čuli”, rekao je Vuksanović.

Ministar bez portfelja Zoran Miljanić smatra da je svima dobro jasno da Evropa “od nas traži ono što smo obećali”.

On je poručio da izbor sudija Ustavnog suda i kompletiranje Sudskog savjeta svima treba da budu osnova u radu.

Miljanić je rekao da je konsultovao stručnjaka, jedinog magistra religije u Crnoj Gori, koji ga je uvjerio da je predlog ugovora sa SPC potpuno isti u odnosu na one potpisane sa Islamskom zajednicom i Katoličkom crkvom.

“Treba da izlazimo iz ovoga i okrenemo se životnim problemima i krizi koja nas, čini se, neće izbjeći ni u jednom segment”, naveo je Miljanić.

On je kazao da isti ugovor treba da se potpiše i sa Crnogorskom pravoslavnom crkvom.

Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka kazao je da je predlog ugovora sa SPC sličan ugovorima potpisanim sa Islamskom zajednicom i Katoličkom crkvom.

On je rekao da se ugovorom SPC stavlja u pravni okvir.

“Dozvoljeno je da SPC predugo bude van pravnog okvira države, da nema ugovor. Mislim da sa ovim ugovorom doprinosemo da SPC ulazi u pravni okvir i ustavni poredak Crne Gore i da stavljamo sve vjerske zajednice u isti položaj”, naveo je Đeka.

On je kazao “da se ovo moglo i ranije završiti”.

Ministar poljoprivrede Vladimir Joković rekao je da današnja rasprava i sastanak u Skupštini pokazuju da Crna Gora ima šansu da ide naprijed.

“Socijalistička narodna partija (SNP) je možda najvišu žrtvu pretrpjela i nanijela štetu sebi odlukom da bude dio Vlade”, kazao je Joković.

On je naveo da je spoljno-politički prioritet put ka Evropskoj uniji (EU) i ocijenio “da su se vrata otvorila više nego ikada”.

“Samo mi možemo našom nesmotrenošću da ih zatvorimo”, poručio je Joković.

On je ocijenio da bi više šteta bilo nanijeto ako se ovo pitanje odgodi.

“Sve što je dogovoreno, SNP će ispoštovati, ali molim sve učesnika da ispoštuju i ono što je SNP uradio. Vjerujem u ovaj koncept, vjerujem da će vlada uraditi sve to”, rekao je Joković.

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić rekao je da bi svako odlaganje bilo “nedostatak želje da se riješi problem”.

On je rekao da vjeruje da će Abazović održati riječ.

“Ovo je pitanje koje treba konačno da se riješi i da idemo upravcu ekonomskih i socijalnih problema”, kazao je Šćekić.

Ministar prosvjete Miomir Vojinović naveo je da su svi konstatovali, bez obzira na različita mišljenja, da je pitanje ugovora sa SPC moralo kad tad da se nađe na dnevnom redu.

“Javnost je imala prilike da vidi kako može vlada, koja ima i neke različite stavove, da ide evropskim putem”, kazao je Vojinović.

