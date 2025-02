Crna Gora da ostane fokusirana na usvajanje zakona iz evropske agende

Podgorica, (MINA) – Crna Gora treba da ostane fokusirana na usvajanje zakona iz evropske agende, poručila je šefica Odjeljenja za Jugoistočnu Evropu i Zapadni Balkan u Evropskoj službi za vanjske poslove (EEAS), Zuzana Mikalkova Sutiakova.

Sutiakova, koja boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, razgovarala je danas sa državnim sekretarom u Ministarstvu odbrane Markom Markovićem.

Ona je, kako je saopšteno iz Ministarstva odbrane, pohvalila dosadašnji napredak Crne Gore na putu ka EU.

„Sutiakova je naglasila da je sada najvažnije da Crna Gora nastavi da bude fokusirana na usvajanje zakona iz evropske agende“, kaže se u saopštenju.

Na tom putu, kako je istakla Sutiakova, neophodna je društvena kohezija i sinergija svih aktera koji su uključeni u integracioni proces, kao i geostrateška orijentacija zasnovana na vrijednostima.

Marković je istakao da je posjeta Sutiakove Crnoj Gori još jedna u nizu potvrda da je EU fokusirana na region Zapadnog Balkana, kao i da prepoznaje rezultate koje je Crna Gora do sada ostvarila.

On je kazao da su pozitivne poruke koje stižu sa najviših evropskih adresa za Crnu Goru dodatno ohrabrenje da nastavi sa intenzivnim reformama cijelog sistema, a sve u cilju ostvarenja najvažnijeg spoljnopolitičkog cilja države – članstva u EU.

„Marković je naglasio da je Crna Gora ostvarila značajan napredak u pregovaračkom procesu, što je potvrđeno dobijanjem pozitivne procjene o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR) za poglavlja 23 i 24, kao i nedavnim zatvaranjem tri pregovaračka poglavlja“, kaže se u saopštenju.

Cilj je, kako je rekao Marković, da uz dosljednu implementaciju reformi Crna Gora okonča pregovore i osigura članstvo u EU do 2028. godine.

On je istakao da u Crnoj Gori postoji široka podrška članstvu u EU, što potvrđuju rezultati svih istraživanja javnog mnjenja.

Marković je informisao Sutiakovu da, pored kredibilnog članstva u NATO savezu i procesa evropskih integracija, jačanje dobrosusjedskih odnosa i regionalne saradnje ostaje prioritet rada Vlade Crne Gore, jer stabilnost regiona garantuje stabilnu i prosperitetnu Evropu.

U saopštenju se navodi da su Marković i Sutikaova razgovarali o modalitetima saradnje Crne Gore i EU, kroz dostupne instrumente Unije i njenih tijela, sa fokusom na oblast zajedničke odbrambene i bezbjednosne politike.

