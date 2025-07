U Crnoj Gori svega tri odsto porodica sa šest ili više članova

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori ima 170.247 porodica, a većina njih broji od tri do pet članova, pokazuju podaci Uprave za statistiku – Monstat.

Rezultati posljednjeg popisa iz 2023. godine pokazuju da su od ukupnog broja porodica u Crnoj Gori, 74,27 odsto ili 126.446 vjenčani bračni parovi sa djecom koja žive sa njima ili bez djece.

Prema tim podacima, porodica koje čine vanbračni parovi sa ili bez djece je 7.379 ili 4,33 odsto.

“Broj porodica koje čine bračni ili vanbračni parovi sa djecom, bez obzira na starost djeteta je 133.825 ili 78,60 odsto”, naveli su iz Monstata.

Od ukupnog broja porodica, 43,88 odsto (74.712) su porodice u kojima živi bračni/vanbračni par sa najmanje jednim djetetom mlađim od 25 godina.

Broj porodica u kojoj živi samo jedan roditelj sa najmanje jednim djetetom mlađim od 25 godina je 16.791, odnosno 9,86 odsto.

Podaci Monstata pokazuju da je od ukupnog broja tih porodica, udio porodica u kojima je samo otac 22,81 odsto, dok udio porodica u kojima je samo majka sa najmanje jednim djetetom mlađim od 25 godina iznosi 77,19 odsto.

Prema brojnosti porodice, u svim opštinama, kao i na nivou Crne Gore, najzastupljenije su porodice sa tri do pet članova i one čine 60,69 odsto od ukupnog broja porodica.

“Udio porodica sa dva člana je 36,47 odsto, dok sa šest i više članova ima svega 2,84 odsto porodica u ukupnoj strukturi porodica”, naveli su iz Monstata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS