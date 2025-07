Krivično će odgovarati zbog pomoći osumnjičenom nakon pokušaja ubistva

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija podnijela je krivičnu prijavu protiv M.Đ. zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako su kazali iz policije, službenici Odjeljenja bezbjednosti Nikšić su preduzeli niz aktivnosti u cilju potpunog rasvjetljavanja događaja od 26. aprila kada je u jednom ugostiteljskom objekta u tom gradu došlo do tuče, prilikom čega je P.K. (41) zadobio teške povrede u vidu ubodnih rana u predjelu abdomena.

U saopštenju se navodi da je kao izvršioca krivičnog djela ubistvo u pokušaju policija tada identifikovala L.M., dok je A.K. (48), M.J., A.M., A.I., L.B. Đ.P. i A.K. (22) na teret stavljeno krivično djelo učestvovanje u tuči, pa su oni procesuirani istog dana.

Iz policije su kazali da su dalje preduzetim aktivnostima došli do sumnje da je nakon incidenta od L.M. sredstvo izvršenja krivičnog djela – nož, u namjeri da ga prikrije i na taj način pomogne izvršiocu, preuzeo M.Đ., koji je te večeri bio angažovan kao di džej.

„Protiv M.Đ. je 9. jula po nalogu tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo pomoć učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su identifikovana još dvije prethodno nepoznate osobe K.J. (21) I S.M. (23) i da je protiv njih 5. maja podnijeta krivična prijava zbog sumnje da su izvršili krivično djelo učestvovanje u tuči.

Iz Uprave policije su rekli da je procesuiranjem tih osoba rasvijetljen cjelokupan događaj i procesuirani svi učesnici incidenta koji se dogodio u ugostiteljskom objektu u Nikšiću 26. aprila.

