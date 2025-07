Crna Gora slavila protiv Grčke

Podgorica, (MINA) – Vaterpolo reprezentacija Crne Gore ostvarila je pobjedu na startu seniorskog prvenstva svijeta u Singapuru.

Crnogorski vaterpolisti savladali su danas u prvom kolu D grupe selekciju Grčke 10:9 (5:3, 2:3, 1:1 i 2:2).

Crna Gora je nadigrala rivala, tokom cijelog meča bila je u vođstvu i prekinula višegodišnji niz poraza u međusobnim duelima na velikim takmičenjima.

Imala je pet puta dva gola razlike, a kod rezultata 10:8 igrača više da riješi sve dileme.

Grčka je smanjila na 10:9 i imala dva puta priliku da izjednači, ali nije uspjela da ih realizuje.

Najefikasniji u pobjendičkoj selekciji bili su

Đuro Radović i debitant na velikim takmičenjima Filip Garadašević sa po tri gola, dok su po jedan postigli Savo Ćetković, Balša Vućković, Jovan Vujović i Vasilije Radović.

Istakao se i golman Petar Tešanović.

U grčkoj selekciji najbolji je bio Nikolaos Gilas sa tri, dok je gol manje upisao Dimitrios Skumpakis.

U drugom meču te grupe Hrvatska je pobijedila Kinu 25:6.

Hrvatska će biti naredni rival crnogorske selekcije, u ponedjeljak u 11 sati i 35 minuta.

