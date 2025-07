EU i 17 država zabrinuti zbog represije u Gruziji

Tbilisi, (MINA) – Evropska unija (EU) i 17 država izrazile su duboku zabrinutost zbog pogoršanja situacije u Gruziji, gdje bjesni talas represije protiv neistomišljenika.

„Nećemo oklijevati da upotrijebimo cijeli spektar jednostranih i višestranih mjera koje su nam na raspolaganju ako gruzijske vlasti nastave da preduzimaju mjere koje podrivaju demokratiju i ljudska prava u Gruziji“, navodi se u danas objavljenom zajedničkom saopštenju.

Potpisnici saopštenja su ministri spoljnih poslova Belgije, Češke, Danske, Estonije, Finske, Francuske, Njemačke, Islanda, Irske, Letonije, Litvanije, Holandije, Norveške, Poljske, Španije, Švedske, Velike Britanije i visoka predstavnica EU, prenosi AFP.

Najmanje pet gruzijskih opozicionih ličnosti osuđeno je posljednjih nedjelja zbog odbijanja da svjedoče pred parlamentarnim odborom koji istražuje moguće zloupotrebe počinjene tokom vladavine predsjednika Mihaila Sakašvilija (2004-2013), koji je u zatvoru od 2021. godine.

Kako se navodi u saopštenju, te osude su motivisane „političkim motivima čiji je jasan cilj da uguše političku opoziciju u Gruziji, samo nekoliko mjeseci prije lokalnih izbora”.

Ocjenjuje se da ta represija „doprinosi demontaži demokratije u Gruziji i njenoj brzoj transformaciji u autoritarni režim“.

„To je rezultiralo značajnim pogoršanjem naših odnosa, uključujući smanjenje pomoći Gruziji i saradnje sa gruzijskim vlastima“, navodi se u saopštenju, a Evropljani smatraju da nije „kasno promijeniti kurs“.

Da bi to učinile, gruzijske vlasti moraju „odmah da oslobode nepravedno pritvorene političare, novinare i aktiviste, poništiti svoje represivno zakonodavstvo i otvoriti nacionalni dijalog“, prenosi N1.

Gruzija je u političkoj krizi od pobjede stranke Gruzijski san na parlamentarnim izborima u oktobru prošle godine, koju je opozicija odbacila, smatrajući glasanje namještenim.

Krajem novembra prošle godine, vlada je objavila da suspenduje proces pristupanja EU, što je izazvalo velike proteste opozicije koje je vlada nasilno ugušila, prijetnjama i hapšenjima aktivista i demonstranata.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS