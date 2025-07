Kadeti bolji od Bosne i Hercegovine

Podgorica, (MINA) – Muška odbojkaška reprezentacija Crne Gore igraće za peto mjesto na Balkanskom prvenstvu za igrače do 19 godina u Banja Luci.

Crnogorski odbojkaši savladali su danas u razigravanju za plasman od petog do osmog mjesta selekciju Bosne i Hercegovine 3:0 (25:10, 25:22 i 25:18).

Rival u nedjeljnom meču za peto mjesto biće im bolji iz duela Grčke i Sjeverne Makedonije.

