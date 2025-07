Budućnost na startu protiv Debrecina

Podgorica, (MINA) – Rukometašice OTP Group Budućnost novu sezonu u EHF Ligi šampiona počeće duelom protiv mađarskog Debrecina, 6. ili 7. septembra u Podgorici, saopšteno je iz podgoričkog kluba.

Crnogorskom predstavniku biće to 30. sezona u najkvalitetnijem takmičenju na Starom kontinentu.

Evropska rukometna federacija (EHF) objavila je raspored utakmica grupne faze nakon što je 27. juna u Beču obavljen žrijeb kojim je odlučeno da će rivali izabranica Bojane Popović osim Debrecina biti norveški Storhamar, francuski Mec, mađarski Đer, njemačka Borusija iz Dortmunda, danski Esbjerg i rumunska Glorija Bistrica.

Budućnost će u drugom kolu, 13. ili 14. septembra gostovati Storhamaru, dok šampion šampion Evrope – Đer stiže u Podgoricu 27. ili 28. septembra.

Do početka Svjetskog prvenstva, biće odigrano osam kola EHF Lige šampiona, a uoči pauze zbog smotre najboljih selekcija na planeti, OTP Group Budućnost će 15. ili 16. novembra dočekati Esbjerg.

U grupnoj fazi ekipe će biti podijeljene u dvije grupe sa po osam timova.

Po dva prvoplasirana izboriće plasman u četvrtfinale, dok će timovi plasirani od trećeg od šestog mjesta igrati u osmini finala.

