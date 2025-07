Bečić: Neophodne hitne izmjene izbornog zakonodavstva

Podgorica, (MINA) – Crna Gora, saglasno preporukama evropskih partnera, treba hitno da izvrši izmjene izbornog zakonodavstva, posebno u dijelu objedinjavanja lokalnih izbora i relaksiranja političke scene učestalih izbornih procesa, rekao je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić.

On je, u Vinskom podrumu Šipčanik, upriličio svečani doček za delegaciju Njemačke, koju je predvodila ministarka unutrašnjih poslova Saksonije Anhalt, Tamara Cišang.

Iz Bečićevog kabineta su saopštili da su u sastavu delegacije bili i poslanici u pokrajinskom parlamentu Donje Saksonije, kao i predstavnici Fondacije Konrad Adenauer Štiftung.

Bečić je poručio da 44. Vlada od starta djeluje u tri pravca – Crna Gora kao faktor stabilnosti na Zapadnom Balkanu, kao kredibilna članica NATO-a i prva naredna članica Evropske unije (EU).

“Ova Vlada uživa podršku oko dvije trećine crnogorskog parlamenta, što omogućava prijeko potrebnu političku stabilnost, posebno važnu za nastavak evropskih integracija”, naglasio je Bečić.

On je kazao da je ponosan što je u tom procesu resor Ministarstva unutrašnjih poslova dao ključni doprinos da Crna Gora u junu prošle godine dobije pozitivan Izvještaj o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

“Time je deblokiran naš evropski put, nakon čega su zatvorena tri poglavlja, zatim ove godine smo zatvorili i veoma zahtjevno Poglavlje 5 – Javne nabavke”, naveo je Bečić.

On je rekao da do kraja godine očekuju zatvaranje više pregovaračkih poglavlja.

“Bečić je istakao i da je izuzetno važno da, saglasno preporukama evropskih partnera, dođe do hitnih izmjena izbornog zakonodavstva, posebno u dijelu objedinjavanja lokalnih izbora i relaksiranja političke scene učestalih izbornih procesa”, navodi se u saopštenju.

Kako je kazao Bečić, nakon osam lokalnih izbornih procesa u mandatu aktuelne Vlade, koji su obuhvatili oko 60 odsto biračkog tijela i dva najveća grada u zemlji, sada je trenutak da se Crna Gora relaksira izbornih procesa do druge polovine 2027. godine.

“Kako bi se smanjile tenzije koje prouzrokuju konstantne izborne kampanje, a svi kapaciteti i činioci društva usmjerili ka zatvaranju preostalih pregovaračkih poglavlja i uspješnom finiširanju pregovaračkog poglavlja“, dodao je Bečić.

Govoreći o vladavini prava, on je rekao da je država ušla u istorijski obračun sa duvanskim i narko kartelima i svim drugim oblicima kriminala.

Bečić je kazao da su profesionalni, pošteni i hrabri ljudi konačno na čelu institucija koje su ključne za uspjeh u toj najznačajnijoj borbi, a gdje se u saradnji s međunarodnim partnerima postižu istorijski rezultati.

“Oni koji se optužuju za teška krivična djela danas su ili na optuženičkoj klupi, u zatvoru, u bjekstvu sa tendencijom konstantog lociranja i privođenja pravdi, ili čekaju red da institucije zakucaju”, istakao je Bečić.

On je poručio da nema više nikoga ko može biti jači od države, ko može biti zaštićen ili kome će biti dozvoljeno da “ikada više pretvara državne institucije u ispostave kriminalnih struktura”.

“Zato je veting najznačajniji proces i preduslov potpunog ozdravljenja crnogorskih institucija”, zaključio je Bečić.

Cišang je, kako je saopšteno, istakla snažnu podršku borbi protiv kriminala i korupcije i aktuelnom procesu vetinga u bezbjednosnom sektoru:

Prema njenim riječima, borba protiv korupcije ključna je za povjerenje građana u institucije, ali i za ugled Crne Gore u međunarodnoj zajednici.

“Posebno nas raduje što ste aktuelizovali temu ekološkog kriminala, jer smo, u zemlji iz koje dolazim, s njom imali mnogo izazova devedesetih godina i smatramo da je danas važno razvijati svijest o štetnosti koju ekološki kriminalitet donosi savremenim društvima“, poručila je Cišang.

