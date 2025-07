Na Sukobinu oduzeta marihuana, uhapšen njemački državljanin

Podgorica, (MINA) – Službenici policije uhapsili su njemačkog državljanina J.J. (23), kod kojeg je prilikom kontrole na graničnom prelazu Sukobin pronađena marihuana.

Kako je saopšteno iz Uprave policije, njihovi službenici su, na graničnom prelazu Sukobin, kontrolisali njemačke državljanine K.J. i J.J., koji su vozilom marke Volkswagen namjeravali da uđu u Crnu Goru.

“Uz upotrebu službeog psa, kontrolom ovog vozila policija je pronašla manju količinu materije za koju se sumnja da je opojna droga marihuana, kao i drobilicu”, navodi se u saopštenju.

Ističe se da su marihuana i drobilica oduzeti, a da je sa događajem upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici koji se izjasnio da se u radnjama ovih osoba ne stiču elementi krivičnog djela, već da se J.J. procesuira zbog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

Iz policije su rekli da su od J.J. prikupljena obavještenja i da je uhapšen zbog pomenutog prekršaja.

