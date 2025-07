Milatović: Trinaestojulska nagrada zloupotrijebljena u političke svrhe

Podgorica, (MINA) – Najviše državno priznanje, Trinaestojulska nagrada, i ove godine je zloupotrijebljena u političke svrhe, ocijenio je predsjednik Crne Gore Jakov Milatović i poručio da takva praksa mora biti prekinuta.

Govoreći o dešavanjima u vezi sa dodjelom Trinaestojulske nagrade, Milatović je u intervjuu Pobjedi, rekao da je za građane Crne Gore 13. jul temelj identiteta.

“Nažalost, i ove godine je najviše državno priznanje zloupotrijebljeno u političke svrhe. Svjedoci smo obezvređenja značaja Trinaestojulske nagrade, kako u očima javnosti, tako i u odnosu prema onima koji su je istinski zaslužili”, kazao je Milatović.

On je poručio da takva praksa mora biti prekinuta, a nagrada odvojena od bilo kakvog partijskog odlučivanja.

Milatović je, odgovarajući na pitanje da li Crna Gora može do 2028. godine postati članica Evropske unije (EU), rekao da ne samo da može, već mora.

“Za mene, EU nije neka daleka ideja, niti apstraktan horizont. EU je rok, konkretna obaveza i strateški cilj. Zato sam preuzeo jasnu odgovornost i započeo diplomatsku kampanju da naša zemlja postane punopravna članica Unije do 2028. godine i ne pristajem na čekanje”, naveo je Milatović.

On je rekao da zatvaranje još jednog poglavlja u pristupnim pregovorima predstavlja važan signal da se proces kreće u pozitivnom smjeru.

“Ali istovremeno nas podsjeća na to koliko još izazova stoji pred nama. Crna Gora je prepoznata kao predvodnica među zemljama kandidatima, ali predvodnica mora da postavlja standarde, a ne da se zadovoljava minimalnim napretkom”, smatra Milatović.

On je naveo da je država u proteklih šest mjeseci zatvorila jedno poglavlje.

“Znamo da Crna Gora može više. Narednih 18 mjeseci će biti ključni. Potrebno je da Vlada i parlamentarna većina pokažu jasnu političku volju, veću odlučnost u sprovođenju reformi, naročito u oblasti vladavine prava i funkcionisanja institucija”, kazao je Milatović.

On je rekao da nema više prostora za izgovore i politička nadmudrivanja.

“Do kraja godine ne smijemo sebi dozvoliti ni jednu grešku ni dan praznog hoda”, poručio je Milatović.

On je rekao da sve zavisi od Crne Gore.

“Od naše posvećenosti, stručnosti i spremnosti da vodimo reformski proces. Crna Gora mora pokazati da ne čeka Evropu, već da grabi ka njoj. Cilj do 2028. je realan ako svi damo maksimum”, kazao je Milatović.

