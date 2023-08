Podgorica, (MINA) – Crna Gora će nastaviti da nedvosmisleno podržava Ukrajinu na njenom putu ka slobodi i očuvanju suvereniteta i teritorijalnog integriteta, poručili su iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova.

Iz Ministarstva su na Tviteru /Twitter/ čestitali 24. avgust, Dan nezavisnosti Ukrajine.

“Crna Gora će nastaviti da, na različitim nivoima, nedvosmisleno podržava Ukrajinu na njenom putu ka slobodi i očuvanju suvereniteta i svog teritorijalnog integriteta”, rekli su iz Ministarstva.

