Borelj: EU podržava sve kandidate i potencijalne kandidate

Podgorica, (MINA) – Evropska unija (EU) snažno podržava sve kandidate i potencijalne kandidate za članstvo, kako bi im pomogla u ključnim reformama neophodnim za napredak na evropskom putu, poručio je visoki predstavnik EU za spoljne poslove i bezbjednosnu politiku i potpredsjednik Evropske komisije, Žozep Borelj.

On je, na neformalnom sastanku u Njujorku, u okviru Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN), razgovarao sa liderima Zapadnog Balkana.

Borelj je istakao da EU podržava države Zapadnog Balkana u potpunom povezivanju regiona sa inicijativama za ublažavanje uticaja ruske agresije, kao i u suočavanju sa drugim izazovima, uključujući energetsku bezbjednost, bezbjednost hrane i klimatske promjene.

On je naglasio da je važna bliska saradnja u multilateralnim forumima.

Borelj je podsjetio da EU računa na sve zemlje kandidate kao pouzdane partnere i u oblasti spoljne politike, bezbjednosti i odbrane, uključujući usklađivanje sa odlukama EU u tim domenima.

Iz Evropske kuće je saopšteno da je na sastanku razgovarano o očekivanjima u vezi sa pristupanjem EU, u trenutku kada je politika proširenja Unije dobila novi zamah.

“Borelj je ponovio snažnu podršku EU – političku, tehničku i finansijsku – svim kandidatima i potencijalnim kandidatima kako bi im se pomoglo da napreduju u ključnim političkim, institucionalnim, socijalnim i ekonomskim reformama koje su neophodne za napredak na putu ka EU”, kaže se u saopštenju.

Na sastanku su učestvovali predsjednici Crne Gore Jakov Milatović, Albanije Bajram Begaj, Kosova Vjosa Osmani Sadriu, Sjeverne Makedonije Stevo Pendarovski, Srbije Aleksandar Vučić i predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić.

Kako su naveli iz Evropske kuće, neformalni susreti redovno se održavaju u kontekstu unapređenja saradnje sa partnerima sa Zapadnog Balkana u oblasti spoljne politike.

“Takođe, pružaju priliku za razmjenu stavova o izazovima u regionu i njegovoj evropskoj budućnosti”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se na sastanku razgovoralo o trenutnim globalnim geopolitičkim izazovima koji dominiraju dnevnim redom UN ove nedjelje, a fokusirao se i na proširenje EU i ideje o postepenom integrisanju partnera u Uniju.

Borelj i lideri Zapadnog Balkana razgovarali su i o tome kako zajedno riješiti štetne posljedice rata Rusije protiv Ukrajine po cijene hrane i energije, kao i po stabilnost i bezbjednost u Evropi i svijetu.

