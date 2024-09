Bečić: Za suzbijanje korupcije potreban odgovor svih činilaca društva

Podgorica, (MINA) – Izgradnja snažnih instirucija koje će biti iznad političkih podjela i u koje će građani imati povjerenje, unapređenje socio-ekonomskog polozaja građana i njegovanje građanskog karaktera države ključni su za budućnost Crne Gore, kazao je potpredsjednik Vlade Aleksa Bečić.

Bečić je govorio na panelu “Borba protiv korupcije – izazovi i perspektive” u okviru REACT programa ALFA centra koji već 17 godina doprinosi edukaciji mladih o evropskim i evroatlantskim integracijama, regionalnoj saradnji i stabilnosti, odbrani, diplomatiji i omladinskoj politici.

On je istakao da je korupcija sistemsko zlo koje razara institucije i ugrožava budućnost budućih generacija, kao i da njeno uspješno suzbijanje zahtijeva odlučan odgovor svih činilaca društva.

”Izgradnja snažnih instirucija koje će biti iznad političkih podjela i u koje će građani imati povjerenje, unapređenje socio-ekonomskog polozaja građana i njegovanje građanskog karaktera države ključni su za budućnost Crne Gore i istinski izraz patriotizma”, kazao je Bečić, saopšteno je iz njegovog kabineta.

On je naglasio važnost borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije, uz međuinstitucionalnu i međunarodnu saradnju, te čišćenje bezbjednosnog sektora od nedozvoljenih uticaja.

“U prethodnih desetak mjeseci, procesuirano je oko 70 lica vezanih za krivična djela iz oblasti korupcije, rasvijetljeno je 95 odsto svih krivičnih djela nastalih u ovom periodu, rasvijetljeno je 85 odsto krivičnih djela po nepoznatom učiniocu, procesuirano je oko 600 pripadnika organizovanih kriminalnih grupa, operativno interesantnih i sa njima povezanih osoba”, rekao je Bečić.

Kako je dodao, procesuirano je oko 400 osoba koje se terete za ekonomski kriminalitet, oko 200 osoba vezano za opojne droge.

“Takođe, građani su svjedočili razbijanju švercerskih lanaca narkotika i cigareta, najvećim zapljenama nelegalnog oružja u novijoj istoriji”, istakao je Bečić.

On je kazao da je zadovoljan odličnom saradnjom i velikim povjerenjem unutar bezbjednosnog sektora, zatim bezbjednosnog sektora i tužilaštva, kao i zajedničkom saradnjom sa međunarodnim partnerima, što je osnov istorijskih akcija i rezultata koji se postižu na polju borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije.

“Transparentnost, pravovremenost djelovanja i odgovornost svih nadležnih institucija, kao i zdrav sistem vrijednosti i lični primjer pojedinaca na odgovornim pozicijama koji će raditi za platu i ništa mimo plate, najbolji su alati u ovoj borbi”, poručio je Bečić.

